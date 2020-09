Note20 y Tab S7 de Samsung incluyen un año de licencia de Microsoft 365

La firma surcoreana en alianza con Microsoft Corporation brinda a los usuarios la posibilidad de organizar mejor su vida con aplicaciones premium de productividad, almacenamiento adicional en la nube, seguridad y mucho más que no podrían acceder de manera gratuita. Ahora podrán potenciar su productividad con las herramientas ideales y software original.

Los nuevos dispositivos móviles Galaxy Note20 y la tablet Tab S7 de Samsung, ahora llegan en un combo trabajo que incluye la suscripción a Microsoft 365 válida por un año. Los principales beneficios son la mayor capacidad de almacenamiento en la nube de One Drive de 1 Terabyte (1.000 GB), la habilitación Suite de Microsoft Office hasta en 15 dispositivos de propiedad del usuario y por supuesto la posibilidad de contar con un software original que le abra un abanico de posibilidades para potenciar su productividad.

Los equipos de Samsung incluyen la versión suite de Microsoft Office, actualizada con la última versión de Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, además, tendrán Access y Publisher solo para PC y 60 minutos mensuales de llamadas internacionales vía Skype.

“Nos enfocamos en las necesidades y exigencias de nuestros usuarios, pero sobre todo en ofrecerles soluciones que les permitan potenciar sus actividades y garantizar su seguridad” comenta Carolina Zamora, gerente Nacional de Marketing de Samsung Bolivia.

Es necesario destacar la importancia de contar con un software original, que permita contar con accesos que de otra manera no podrían acceder de manera gratuita, como la mayor capacidad en la nube de One Drive y lo principal cuando se utiliza Office, la licencia oficial permite tener las mejores características por las actualizaciones permanentes sin riesgo de que al actualizar se detecte que el software no es oficial y existan bloqueos.

“Si se trata de móviles los usuarios pueden encontrar en el Play Store la versión básica del office pero accediendo a esta suscripción con el Galaxy Note 20 o la Tab S7, pueden desbloquear las características full en sus dispositivos móviles, además de ampliarlos a 15 dispositivos más” asegura Zamora.

Además con Microsoft 365 los usuarios y sus familias podrán obtener sugerencias de diseño y escritura, así como miles de plantillas, fotos en stock, iconos y fuentes en Word, Excel y PowerPoint, tener acceso a archivos en otros dispositivos y compartirlos con OneDrive.

Asimismo, tendrán la seguridad que están protegidos con la detección y la recuperación de ransomware (software malicioso); y la verificación en dos pasos del almacén personal de OneDrive. Todo esto acompañado del soporte técnico de Microsoft por chat o por su ‘call center’, sin costo adicional durante el año que dura la suscripción.

Los usuarios Note20 y Tab S7 también contarán con alternativas, como contenido creativo premium, que incluye plantillas, fotos, iconos y fuentes, herramientas con tecnología de Inteligencia Artificial (IA), sugerencias útiles de diseño y escritura para que realicen las piezas gráficas que trabajen desde su PC.

“Otro plus que trae este combo, para las personas que adquieran el Note 20 y Tab S7 desde el 10 de septiembre hasta agotar stock es que tendrán la posibilidad de tener un correo electrónico premium de Outlook con dominio personalizado, que estará protegido con cifrado de mensajes y eliminación de datos adjuntos peligrosos”, finaliza Zamora.

Para mayor información vista la página: www.samsungplus.com.bo