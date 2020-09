Ocho de cada diez bolivianos tiene la intención de ir a votar, pese a la pandemia

Un 21% de la población sigue indeciso de ir a votar o ya ha decidido no ir a sufragar, según la encuesta de CiesMori.

Fuente: Unitel

Gran parte de los bolivianos habilitados para sufragar, dice estar seguro de ir a las urnas el 18 de octubre. Ocho de cada diez personas dicen que asistirán a votar, pese a la pandemia del coronavirus.

De acuerdo a la encuesta nacional de CiesMori, difundida este domingo por Unitel, el 87% de los ciudadanos bolivianos habilitados para sufragar están convencidos de ir a votar.

Mientras tanto, el 14% dice que está inseguro, que aún no ha decidido si irá o no a votar, y un 7% está seguro de no ir a las urnas.

Analistas consideran que a medida que las cifras de la pandemia vayan bajando en el país, más ciudadanos decidirán ir a votar.

Por su parte, José Luis Galvez, director de CiesMori, dijo que indudablemente «la pandemia va a incidir en la cantidad de personas que irán a votar»

Asimismo, expresó que teniendo en cuenta que un total del 21%, entre los que están considerando fuertemente no ir a votar y los que decidieron no ir a sufragar, la pregunta de fondo es cómo incidirá esto en los resultados finales.

En la encuesta no está contemplado el voto en el exterior.