Once medidas que regirán en Santa Cruz desde este lunes que debes conocer

Fuente: El Deber Angela Patricia Calderon Garcia

Desde este lunes Santa Cruz adoptará una serie de medidas posconfinamiento, entre las que destacan la ampliación de horarios de circulación de personas en vehículos desde las 5:00 hasta las 21:00 y peatones y bicicletas desde las 5:00 hasta las 00:00, de lunes a domingo.

La alcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, dio a conocer estas medidas que se desarrollaron luego de la reunión con el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), este domingo, entre las que resaltan las siguientes:

1. Circulación vehicular, bicicletas y personas

Se podrá transitar en vehículos de 05:00 a 21:00 de lunes a domingo, mientras que en bicicletas y a pie se amplió el horario de circulación hasta la medianoche.

2. Mercados, supermercados y centros comerciales

Los mercados municipales, supermercados y centros comerciales podrán atender de lunes a domingo hasta las 20:00. Ya no hay restricciones por el número de cédula de identidad, pero si se deberá respetar los protocolos sanitarios.

En los centros comerciales se debe mantener el distanciamiento social en las tiendas y controlar el 50% de su ocupación, según su infraestructura y metros cuadrados y además garantizar todas las medidas de bioseguridad y cumplimiento de protocolos para este sector.

3. Gastronomía, delivery y patios de comida

Los restaurantes podrán atender como lo hacían hasta ahora, con un 50% de ocupación en sus terrazas y espacios abiertos o semicubiertos. En los lugares cerrados solo se podrá admitir el 30% de su capacidad. De lunes a domingo hasta las 20:00.

Los servicios de delivery o de venta a domicilio mantienen todas sus medidas y pueden operar con normalidad. Trabajan de lunes a domingo desde las 06:00 hasta la medianoche.

Respecto a los patios de comida en espacios cerrados trabajarán de lunes a domingo hasta las 20:00, con el 30% de ocupación y cumpliendo todas las medidas de bioseguridad que dictan los protocolos.

4. Entidades financieras

Las entidades financieras podrán ampliar sus horarios de atención de lunes a domingo, según lo defina la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Deberán garantizar la apertura y cierre de sus entidades dejando al menos una hora de margen al horario de circulación vehicular permitido por el municipio cruceño. Se mantendrá la atención al público según el último digito de su cédula de identidad.

5. Sector público

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra trabajará de lunes a viernes en horarios de 8:00 a 12:00 y 14:30 a 18:30. Las oficinas de la Secretaria Municipal de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER) también están abiertas desde mañana.

La atención al público se mantiene según el último digito de su cédula de identidad.

El resto de las instituciones públicas deberán adecuar sus horarios sin vulnerar las horas de restricción vehicular (se puede circular hasta las 21:00).

6. Áreas comunes y condominios

En el caso de áreas comunes en condominios su uso debe ser solo para los residentes del mismo y hasta las 20:00, de lunes a domingo. Los eventos masivos y fiestas privadas no están permitidas.

7. Iglesias y templos

Las iglesias y templos recibirán a sus fieles de lunes a domingo hasta las 20:00. Se mantiene la restricción de ocupación al 30% y el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad.

8. Cines

Los cines también es un sector beneficiado con la ampliación de horarios, podrán abrir de lunes a domingo hasta las 20:00 y con un 30% de ocupación en las salas, así como los protocolos exigidos para el sector.

9. Entrenamiento en escuelas deportivas, competencias deportivas y gimnasios

Desde el 28 de septiembre se permitirán los entrenamientos de escuelas deportivas y competencias, pero sin público, de lunes a domingo hasta las 18:00. Respetando el aforo del lugar y con el debido distanciamiento social.

Cabe destacar que deberán presentar su solicitud de autorización para cada actividad en el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM).

Respecto a los gimnasios, podrán abrir de lunes a domingo hasta las 20:00. Manteniendo el 30% de ocupación y cumpliendo los protocolos.

Los gimnasios dentro de centros comerciales deberán adaptar sus horarios a la apertura de los mismos.

10. Espacios culturales, Jardín Botánico, zoológico y parques

Los ciudadanos podrán visitar el Jardín Botánico y el Zoológico Municipal de martes a domingo en los horarios de 9:00 a 15:00. No quiere decir que no puedan quedarse los visitantes hasta las 18:00.

Los otros parques urbanos protegidos de la ciudad abrirán de martes a domingo hasta las 18:30.

La Casa Municipal de Cultura, el Museo de Historia del Altillo Beni y el Museo de Arte Contemporáneo abrieron sus puertas de lunes a viernes de 9:00 a 12:00. y de 15:00 a 18:00, y sábados de 9:00 a 12:00, cumpliendo con los protocolos y las medidas de bioseguridad y con el 30% de capacidad.

En lo que respecta a las salas privadas de exposición, deberán presentar su solicitud de autorización ante el COEM.

11. Eventos culturales y sociales

Se podrán realizar eventos culturales pequeños y medianos con un aforo limitado. Para su realización tendrán que contar con la autorización individual del COEM, para cada evento. No incluyen fiestas privadas y eventos masivos que están prohibidos.

Todas estas medidas entran en vigencia desde mañana y la alcaldesa aconsejó a la población no bajar la guardia y no tirar por la borda el esfuerzo y los resultados que se han obtenido hasta ahora. Recordó que hay un estudio científico que indica que el 75% de la población cruceña no ha tenido el coronavirus, lo que llama a seguir con las medidas de bioseguridad.