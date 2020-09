Ortiz confirma su alejamiento del gabinete de ministros, no renunció pero ya tiene sucesor

Ortiz dijo que no firmará el decreto para la devolución de acciones de Elfec, porque considera que el Gobierno de Áñez no debe contraer más deudas ni hacer nuevas adjudicaciones o contratos. Es un gobierno de transición que ya finaliza y debe dejar a la próxima administración el tema de los nuevos contratos, subrayó.

“Entiendo que ya han decidido designar a otra persona. Con lo cual he venido a dejar limpio mi escritorio”, dijo esta mañana, calificando como “indigno” que se esparcieran “rumores” para conseguir su dimisión. “Yo no he renunciado, no porque me aferre a un cargo, sino que me pareció indigno que en lugar de hablar conmigo directamente inicien una campaña por las redes sociales difundiendo una información falsa con una supuesta fuente de información en el mismo Gobierno (…). Entiendo que ya han decidido designar a otra persona por lo que he venido a dejar limpio mi escritorio”, sostuvo el ministro saliente.

Recalcó que su alejamiento se debe a que no está dispuesto a firmar el decreto supremo “que vaya contra el ordenamiento jurídico”, en referencia a la devolución de las acciones de Elfec en Cochabamba, que pretende ejecutar el Ejecutivo.

eju.tv