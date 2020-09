Ortiz: Si se aprueban los créditos correctos, se va a pagar el próximo bono

Economía

martes, 22 de septiembre de 2020

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El ministro de Economía, Óscar Ortiz, declaró este martes que sólo si se aprueban los créditos indicados se podrá pagar el próximo bono, sea éste el Bono Salud (del oficialismo) o el Bono Contra el Hambre, propuesto por el MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Si se aprueban los créditos correctos se va a pagar el bono; la presidenta anunció el Bono Salud hace varios meses y quien bloquea estos bonos es la Asamblea Legislativa”, aseveró Ortiz en contacto con Unitel.

Sostuvo que los fondos autorizados por la ALP para el pago del beneficio a las familias bolivianas proviene del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos montos ascienden a 700 millones de dólares.

Sin embargo, detalló que tales financiamientos tienen otras finalidades conforme a lo que establecen sus contratos.

Dijo que si no se usan, serán declarados como “no elegibles” y no se desembolsarán; por otra parte, apuntó que si se desembolsan pero no para su fin respectivo, tendrían que ser devueltos a las entidades correspondientes.

“Hay recursos si realmente hubiera buena voluntad y no simplemente una actuación política. Primero, no han aprobado ni uno solo de estos créditos; y segundo, los dos que mencionan en el Bono Hambre son contratos definidos y si nosotros decidiéramos cambiarles de finalidad, los organismos que nos han prestado podrían declararlos como no elegibles y no desembolsarían los recursos, y en caso de desembolsarlos tendríamos que devolverlos”, explicó el Ministro.

Ortiz reiteró que los créditos que podrían ser destinados para el pago del beneficio económico son los del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), por 350 millones de dólares, y el del Fondo Monetario Internacional (FMI), por 327 millones de la divisa extranjera.

Gobierno aplicará logística del Bono Familia para pagar el Juancito Pinto

Sobre el pago adelantado del Bono Juancito Pinto, Ortiz manifestó que los operativos para la cancelación del monto para niños y jóvenes estudiantes se hará mediante un operativo similar al del Bono Familia.

Dijo que se llevarán convenios con las Fuerzas Armadas (FFAA) para llegar a las comunidades más alejadas y que no cuentan con la presencia de entidades financieras.

“Tenemos un operativo que va a ser similar al que se hizo con el Bono Familia y eso nos va a facilitar mucho, que se va a pagar principalmente vía la banca. Obviamente hay comunidades alejadas que seguramente se harán convenios con las Fuerzas Armadas para que se pueda llegar a aquellas comunidades donde no hay entidades financieras”, anunció.

La noche del lunes, la presidenta Jeanine Añez anunció el pago adelantado del Bono Juancito Pinto. El beneficio es de 200 bolivianos y se paga desde 2006.