Los movilizados demandan mayor cantidad de alimentos en las canastas estudiantiles, la Alcaldesa denunció desinformación y garantizó la entrega del beneficio a los estudiantes.

Padres de familia volvieron a protagonizar este lunes marchas en la ciudad de El Alto, en protesta por los productos que se planifica entregar con el saldo de los recursos del desayuno escolar y exigiendo que se incremente el presupuesto para este beneficio.

“Los padres de familia del Distrito 8 quieren un quintal de arroz, un quintal de azúcar, aceite, leche; caso contrario, si en 24 horas no nos dan esos resultados en favor de los estudiantes, nosotros nos veremos obligados a pedir un bono para los estudiantes”, expresó uno de los representantes a Cadena A.

Los movilizados afirmaron que radicalizarán sus medidas y acusaron a la Alcaldía de tratar de “dividirlos”.

La alcaldesa Soledad Chapetón descartó que se pueda incrementar el presupuesto para cumplir con las exigencias.

El pasado lunes se anunció que está prevista la entrega de una canasta estudiantil con al menos seis productos, como medio quintal de azúcar, medio quintal de arroz, un bidón de 4,5 litros de aceite, un kilo de leche, dos litros de yogurt y un kilo de galletas fortificadas, para lo cual se planifica aumentar recursos al saldo del desayuno escolar para que corresponda a una inversión de aproximadamente Bs 400 por estudiante, indicó la autoridad.

“Hemos informado a todos que tenemos un saldo de algo más de Bs 84 millones en el tema del desayuno (escolar) y que todos esos recursos van a ser distribuidos y dispuestos para una canasta estudiantil. Todos los ejecutivos de las federaciones nos pidieron que incrementemos ese monto, y es así que hemos armado una canasta estudiantil que evidentemente supera los Bs 84 millones, con otro tipo de proyectos que no se van a poder ejecutar este año (…) no hay motivo ni razón para estas movilizaciones (…) Entiendo que están marchando para lograr quintales de azúcar, quintales de arroz u otro tipo de elementos y no es posible, así hayan las medidas de presión, movilizaciones, discúlpenme, no es posible porque eso implicaría cortar proyectos planificados en el municipio y ni siquiera los vecinos nos lo van a permitir”, dijo la autoridad.

Afirmó que en los siguientes días continuarán con la socialización tanto de los montos como de las características de este beneficio, que llegará a los más de 305.000 estudiantes de colegios fiscales y de convenio del municipio, para lo cual también se espera que el Concejo Municipal apruebe los documentos que permitan viabilizar los recursos, que quedaron sin ejecutar por la suspensión de las clases presenciales desde marzo.

“Una vez llegue del Concejo aprobada la carpeta que ya la hemos enviado hace más de una semana, estamos pidiendo 15 días aproximadamente para iniciar el proceso de las entregas de las canastas. Mientras más tardemos, más va a demorará la entrega y se supone que lo estamos haciendo por la emergencia y la pandemia (…) Pido con mucho respeto a los ejecutivos a las cabezas de este tipo de movilizaciones que no utilicen a las bases por favor, hemos escuchado una serie de audios, nos enviaron denuncias que se están cobrando multas a los que no salen, que si no salen a la marcha, a las convocatorias sus hijos no van a recibir las canastas municipales, discúlpenme, yo me voy a encargar personalmente que las canastas les lleguen a cada estudiante de colegios fiscales y de convenio”, remarcó Chapetón.