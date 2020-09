¡Pareja sorpresa!: Camila Sodi tiene romance con Iván Sánchez

Los actores se encuentran disfrutando del verano en Ibiza

Camila Sodi es novia de Iván Sánchez (IG: camilasodi/ ivansanchezz)

Las sospechas iniciadas en redes sociales, por fotografías de ambos en Ibiza, se confirmaron la mañana de este lunes: Camila Sodi e Iván Sánchez son novios.

“La pareja sorpresa del año”, escribió la revista ¡Hola! en su portada más reciente.

Camila e Iván, quien es conocido en México como “El Gallego” por su personaje en La Reina del Sur, fueron fotografiados a bordo de una embarcación divirtiéndose.

Así fueron captados por la revista ¡Hola!

En la imagen, en la que Iván parecía estar a punto de arrojar a Camila al mar, la sobrina de Thalía lució su figura con un traje de baño blanco.

Para que no quedara duda del romance, ¡Hola! también compartió en la portada una pequeña foto en donde Camila y el actor español aparecían besándose.

En sus redes sociales no ha hecho comentarios sobre el romance, pero ya habían levantado sospechas entre sus seguidores, pues algunos se dieron cuenta de que los actores estaban disfrutando de los mismos lugares.

Así se lució en Instagram stories

Camila se dejó ver en sus historias de Instagram con el mismo traje de baño con el que apareció en la portada de la revista. Si bien no se dejó ver acompañada, sí fue evidente que la actriz estaba a bordo de una embarcación junto a alguien más.

El mismo “Gallego” compartió en su Instagram unas fotografías, tomadas a bordo de un yate, en las que lució su musculatura, con un pequeño traje de baño.

Así se dejó ver Iván Sánchez en su cuenta de Instagram

Sodi e Iván trabajaron juntos en la serie Señorita Pólvora, estrenada en 2015, y aunque no se sabe si después de ese proyecto continuaron en contacto, lo cierto es que sí resultó sorpresiva su relación.

Otros romances

No es la primera ocasión, sin embargo, que Iván sorprende con alguno de sus romances.

Después de la publicación de unas fotos en compañía de Ana Brenda Contreras, con quien trabajó en Lo imperdonable, el actor español admitió su relación amorosa, en febrero de 2016.

Los actores fueron captados de vacaciones en Puerto Escondido, pero en aquel momento Iván aún estaba casado con Elia Galera, la madre de sus dos hijas.

“Fue una publicación bastante fea. Llevo separado ya varios meses, siempre lo he llevado con la mayor discreción”, comentó en una entrevista para el programa radiofónico de Javier Poza en el que admitió tener un romance con Ana Brenda, pero insistió en que llevaba separado varios meses.

Iván Sánchez y Ana Brenda Contreras (IG: ivansanchezz)

“Yo nunca hablo de mi vida privada, mantengo mi privada al margen de mi vida profesional y sobre todo en una situación como la de ayer que salió una publicación bastante fea, sujetos de este tipo, se hacen llamar prensa sensacionalista que ni siquiera hacen bien su trabajo… Creo que deberían respetar a la gente que ha decidido llevar su vida privada en privado”, señaló.

Y apenas días después del destape de aquel romance, Elia Galera reveló que ya estaba divorciada de Sánchez.

La relación con Ana Brenda se prolongó durante unos años, pero en diciembre de 2018 la actriz dio a conocer que ya no eran pareja. “Hay superbuena onda entre los dos. Nos seguimos hablando y siempre vamos a estar el uno en la vida del otro. Está todo bien, pero realmente no nos podemos ver. No sé que pueda pasar el día de mañana”, comentó a la revista ¡Hola!.

En el caso de Camila Sodi, la actriz sostuvo hace más de una década un romance con el actor Diego Luna, con quien tuvo dos hijos. Se casaron en 2008, pero en 2013 confirmaron su separación.

Camila Sodi y el «Chicharito» fueron captados en una cita romántica en París

Sodi tuvo otro mediático romance con el futbolista Javier “Chicharito” Hernández. Fue la misma revista ¡Hola! la que captó a la actriz en una cita con el jugador en París.

La relación, sin embargo, apenas sobrevivió un par de meses. “Fue demasiada presión de los medios, no pudimos, estábamos en una relación a distancia y fue demasiado”, comentó Sodi a la revista Vanity Fair sobre su ruptura.

Fuente: infobae.com