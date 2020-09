Partidos amistosos y trabajo en arena, el plan Villegas para no repetir la historia de Bolívar y Wilster

Campeones

sábado, 19 de septiembre de 2020 · 00:15

Fuente: paginasiete.bo

Paola Calle/ El Alto

El director técnico de Always Ready Eduardo Villegas, planifica partidos amistosos y trabajos en arena para potenciar físicamente a su plantel y no repetir la historia de Bolívar y Wilstermann. El DT millonario explicó que será fundamental que su equipo tenga ritmo de competencia de cara el reinicio del torneo, que aún no tiene fecha de inicio.

“Nosotros quisiéramos tener el tiempo y dentro de ese tiempo hemos pedido 30 días a nuestra dirigencia y si son 45 serían perfectos. Hasta el 30 vamos a hacer toda la pretemporada de trabajo de fuerza, resistencia, velocidad, etc., y en los últimos 15 días pretendemos hacer los partidos; ojalá que sean con equipos de acá, procurar hacer algún viaje al interior del país y hacer algún partido y si se puede también hemos solicitado a la dirigencia y nuestra dirigencia está de acuerdo de hacer un partido internacional como lo hicimos al principio de este año”, manifestó el entrenador.

El entrenador no descartó que puedan salir de la sede de Gobierno para potenciar el trabajo físico. «Quisiéramos tener la posibilidad de trabajar en arena, ver la posibilidad de trabajar en la ciudad de Oruro porque ahí sí hay arena. Ahora mismo está cerrado el parque Las Cholas donde trabajamos frecuentemente, estamos extrañando aquello, es un trabajo para fortalecer la parte física y bueno estamos haciendo algunos otros trabajos, pero no es lo ideal, este fin de semana se abre este parque dentro de ello hemos hecho la solicitud seguramente la próxima semana nos van a ver trabajando en arena”, apuntó el técnico.

Villegas quiere cuidar todos los aspectos en sus jugadores, no sólo lo futbolístico, también lo mental. Dijo que tener la fecha de reinicio del campeonato ayudaría a su planificación.

“Es en verdad complicado no tener fecha, pero mientras no haya fecha todavía es bueno para nosotros. Ojalá no haya sorpresa como suele suceder en el fútbol boliviano y nos digan después de alguna reunión que la próxima semana empieza, estaríamos tropezando con los mismo problemas que han tenido Bolívar y Wilstermann, obviamente el tema psicológico de nuestros jugadores es complicado porque han tenido un periodo de encierro de mucho tiempo y eso no es normal yo digo que los efectos se pueden ver adentro de la cancha, probablemente en las acciones de penal”, enfatizó Villegas.