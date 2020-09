Pedraza al MAS: El ladrón cree que todos son de su condición

Sociedad

martes, 22 de septiembre de 2020

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El candidato a la Vicepresidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Gustavo Pedraza, respondió este martes con un refrán a las declaraciones de Luis Arce Catacora, quien dijo que si Carlos Mesa gana las elecciones del 18 de octubre será por fraude.

“El ladrón cree que todos son de su misma condición. El único fraude que hubo fue el del 20 de octubre y lo hizo el MAS, para intentar ganar las elecciones. Este Tribunal Supremo es absolutamente distinto al otro, este es profesional, no depende de un partido. La gente votará libremente por quien represente garantía de democracia, de libertad, de resolución de los problemas como ser salud y desempleo”, afirmó Pedraza.

Además, el candidato agregó que el pueblo se dio cuenta que «es doloroso e imposible volver al pasado», por lo que votar por el MAS, según él, representaría un retroceso.

Sobre el candidato a la Presidencia por el MAS, Pedraza dijo que Arce tuvo 13 años para demostrar si sabía o no manejar la economía «y no lo hizo bien, no resolvió los problemas ( ) ¿Qué hará Arce en cinco años, si en 14 años no supo resolver los problemas?”, manifestó.

Como lo hizo la anterior semana en Santa Cruz, Pedraza se mostró confiado en el apoyo que recibirá el día de las elecciones.

“La gente es inteligente sabe por quién debe votar y cuando se encuentra frente a la papeleta, frente al ánfora, es el momento que elige por quién votar y estamos convencidos que seguirá la misma ruta del año pasado”, afirmó en entrevista con Panamericana.