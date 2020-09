Peñaranda: Juntos hizo la mitad de la tarea, falta definir a quién dará su apoyo

El pasado jueves la mandataria renunció a su candidatura a la presidencia por la alianza Juntos, con un llamado a evitar el retorno del MAS y del expresidente Evo Morales, al poder.

“Entonces la Presidenta, y en general el equipo de Juntos, han dado la mitad de la tarea, pero no han hecho la otra mitad, la otra mitad es de una vez animarse a tomar una decisión. No haciendo la segunda mitad de la tarea, la primera parte queda incompleta, trunca y sin cumplir con el objetivo que la misma Presidenta se había puesto, esta idea de que el MAS no gane en primera vuelta, por lo tanto no retorne al poder”, remarcó el periodista.

Peñaranda remarcó que en caso de que el candidato del MAS, Luis Arce, vaya a una segunda vuelta, no tendría garantizado su triunfo, por lo que la alianza Juntos debería definir a qué candidato opositor al MAS apoyará a fin de unificar ese voto.

“Pero cuando la Presidenta y su equipo dicen por una parte eso pero no hacen explícito por quién es su apoyo, falta la segunda parte de la tarea y el objetivo queda en duda”, repitió.

Horas antes de la renuncia de Añez, se conocieron encuestas de intención de voto que no le eran favorables.

La última encuesta de Mercados y Muestras para Página Siete colocaba a Añez en cuarto lugar porque en la preferencia bajó del 12% al 8% y Luis Fernando Camacho de Creemos subió del 6% al 8%. En la misma intención de voto, la encuesta Tu Voto Cuenta la coloca en cuarto lugar a la Presidenta con 10,6%. Ciesmori la mantuvo en tercer lugar con 10,4%.

Mientras el 29,2% elegiría al candidato del MAS Luis Arce, por encima de Carlos Mesa de CC quien obtuvo 19%. Según el cálculo de votos válidos.