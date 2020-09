Pensando en tener hijos: Paris Hilton quiere enfocarse en formar una familia y dejar a un lado los negocios

Desde hace ya algún tiempo, la socialité, Paris Hilton está enfocada en hacer crecer su familia, en lugar de su famosa carrera.

La empresaria de 39 años afirma en su documental de YouTube: ‘This Is Paris’; que su objetivo de vida es ganar US$ 1 mil millones a través de sus empresas comerciales. Pero, ahora ha revelado que ya no está siguiendo ese sueño, ya que en cambio, ha dirigido su atención a “la siguiente fase” de su vida.

Paris insinuó que está pensando en tener hijos con su novio Carter Reum; y que está anteponiendo su “vida personal” a su negocio a partir de ahora.

Cuando se le preguntó sobre su sueño de mil millones de dólares, dijo: “Estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho, y ese solía ser mi objetivo porque pensaba más en mi vida empresarial. Pero ahora que estoy tan feliz en mi relación y en todo, y he hecho mucho y construido un imperio tan grande, que ese ya no es mi enfoque”.

Para finalizar comentó; “estoy más centrada en el futuro y en las cosas que realmente importan, como la familia y la próxima fase de mi vida. Pero las cosas van de maravilla en el ámbito empresarial, acabo de lanzar mi fragancia número 27, por supuesto que voy a continuar siempre ser una Boss Babe; porque me encanta trabajar duro, pero ahora voy a poner mi vida personal con mi relación por delante de mi negocio“.