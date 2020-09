Periodista denuncia acoso de parte de un hombre que la llama y le envía videos obscenos

Periodista Mercedes Fernández. Foto: Internet

Fuente: Brújula Digital

La periodista de radio Santa Cruz, Mercedes Fernández, denunció este miércoles que ha recibido mensajes lascivos y llamadas y videollamadas de acoso de un hombre mostrando imágenes obscenas. La profesional cree que ello es una manera de acosarla por realizar investigaciones a profundidad en su labor periodística.

“Quiero denunciar públicamente que estoy recibiendo llamadas, videollamadas y videos de un desconocido que expresamente muestra imágenes obscenas de su cuerpo y vierte amenazas”, dijo Fernández a Brújula Digital.

Fernández mencionó que desde hace un año sigue el caso de una menor que fue violada y que ese caso podría ser el origen de este acoso.

En una denuncia que hizo circular, señala: “Hace un año voy siguiendo el caso de una menor que denuncian fue violada, hecho que, siguiendo la verdad histórica de los hechos, deja muchas dudas, a pesar de que la justicia dictó sentencia y ahora mismo el estado jurídico es de apelación”.

Dijo que no puede asegurar si es ese el caso que ha generado el acoso o de otros temas que ella investiga como periodista.

“Los temas siempre incomodan porque voy un poquito más allá y de los últimos casos que estoy trabajando es este que lo pongo como ejemplo, pero no puedo decir que por ese estoy viviendo esto”, dijo.

En la denuncia agrega que: “No quiero pensar que en varios de los temas que investigo, la afectación sea tanta que me mandan este depravado, maleante y acosador para intimidarme”, dice.

Ante ello, solicitó públicamente que la autoridad correspondiente analiza el número de teléfono del que proviene el acoso.

«Yo no soy una persona que puedo darme el lujo de estar viendo un investigador ni puedo pagarme guardaespaldas. Yo tengo a Dios por delante y si alguien que lee este mensaje y comprende, haga lo que en honor y justicia se debe hacer con estos elementos que me acosan y buscan escarmentar a quienes hemos optado hacer un periodismo de servicio a la comunidad”, señaló Fernández a Brújula Digital.

La periodista contó que a finales del mes de agosto tres hombres en diferentes días se la atravesaron en la calle cuando iba a su trabajo. “Unas tres veces me toparon en la calle tres tipos distintos, eso fue a finales de agosto, y me dijeron ‘investigadorita, ¿no?, calladita mejor’. Uno me fijó la vista y siguió su camino”, declaró Fernández.

“Cuando hago mi trabajo de periodista no escojo querencias, visibilizo una verdad y por ello deseo de todo corazón que hay alguien investigue este caso”, concluyó Fernández.