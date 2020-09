Piden investigación sobre la contratación del exmilitar en Diputados

Rurig River Covarrubias. / Los Tiempos

Fuente: Página Siete

El diputado Amilcar Barral (UD) y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, exigieron por separado este martes una investigación sobre la contratación del exmilitar Rurig River Covarrubias, que supuestamente ayudó a huir a Noemí a la Argentina y es la supuesta pareja sentimental de Evo Morales, porque tiene una sentencia condenatoria por violación a una menor y otra acusación en curso por el mismo caso.

“Es un daño económico al Estado, yo creo que el presidente (de la Cámara de Diputados, Sergio Choque) tiene que empezar a interponer una investigación y procesos al plantel administrado (de la Cámara Baja) si ha sido en su gestión o ha sido en la gestión del diputado (Víctor) Borda (que renunció en noviembre de 2019)”, afirmó en Unitel el legislador Barral.

El Gobierno, que envió al exmilitar a la cárcel de Chonchocoro para que allí cumpla su sentencia de 15 años por una violación a una menor discapacitada en 2013, informó el viernes que Covarrubias tenía una credencial de Diputados y dos carnets de identidad, un como estudiantes y otro como militar. El Ejército dijo que el sentenciado fue dado de baja en 2015.

“Aquí tienen que rodar cabezas, no es solamente decir que ‘han presentado fotocopias’ y ‘nos han sorprendido’; aquí hay responsabilidades y lo tienen que asumir”, dijo Barral en alusión al diputado Julio Huaraya (MAS) que contrató a Covarrubias, según Choque.

“Yo no puedo preguntar a ninguna persona que viene acceder a un espacio para una función pública, no puedo preguntarle si usted es violador, si usted es asesino, si usted es delincuente, eso no está en mis atribuciones”, dijo el lunes Huaraya y este martes afirmó que “lamentablemente este señor (Covarrubias) hizo abuso de confianza en la conversación” que tuvo con él antes de contratarlo.

“Del 8 de junio (2020) ha estado, casi más de dos meses (trabajando en la Comisión de Justicia Plural hasta el 31 de agosto)”, dijo Huaraya y anunció que se sumará a los procesos que se inicien por este caso. “No vamos a proteger a nadie”, añadió.

El exmilitar, según el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Iván Rojas, tiene “condena de 15 años por el delito de violación, asimismo tiene una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público, de la ciudad de Yacuiba (Tarija), por el mismo delito de violación a niño, niña, adolescente”.

El presidente de Diputados afirmó este lunes que “el diputado Julio Huaraya es el que ha contratado el servicio de este señor (Covarrubias)” y dijo que ganaba 5.000 bolivianos y no 18.800 bolivianos, como denunció el sábado el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, sostuvo este martes que la contratación de Covarrubias debe ser investigada. “Que nos cuenten cómo es que se permite que se contrata a gente con sentencia, con imputación, con (denunciad de) violación, de por medio con estafa”, dijo la autoridad al señalar que de “¿eso la Cámara (de Diputados) no nos va decir nada? Debería hacer un saneamiento para verificar quienes están (involucrados); claro han usado la Cámara (de Diputados) para refugiar a sus compañeros”.