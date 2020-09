Piden procesar a dirigentes que nieguen ceder a seleccionados

Campeones

miércoles, 30 de septiembre de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Ocho clubes de la División Profesional (G-8) pidieron ayer al comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) iniciar un proceso en contra de los dirigentes de los equipos que el domingo anunciaron que no cederán a sus jugadores a la Selección para el inicio de la Eliminatoria, mientras no se reconozca el amparo constitucional que ganó Robert Blanco.

“La Selección es sagrada, no se toca. Nosotros tenemos a varios convocados, inclusive hasta resignamos trabajar con nuestro equipo, pero respaldamos al seleccionado”, sostuvo el vicepresidente de The Strongest, Ronald Crespo.

A la postura de los atigrados se sumaron Aurora, Municipal de Vinto, Real Santa Cruz, Nacional, Real Potosí, San José y Always. “No se puede dejar que los clubes saquen sus jugadores de la Selección que nos representa a todos, dejen sus rabias a un lado y apoyen a nuestro equipo que está en puertas de jugar una Eliminatoria”, mencionó el presidente de Real Santa Cruz, Carlos Sánchez.

Como los ocho clubes no pudieron hacer quórum a la reunión citada por el dirigente Marco Rodríguez, la cita fue de carácter informativo, aunque al igual que el lunes se tomaron determinaciones para que el fútbol no se “entrampe” en un futuro con la no asistencia de seis clubes que imposibilitan llegar a acuerdos. En ese sentido, se pedirá en el congreso de noviembre que se pueda modificar el estatuto en la parte referida a los dos tercios para hacer quórum y que la modificación apunte a que las reuniones sean por simple mayoría.

Nueva convocatoria

La única coincidencia en las dos reuniones de consejo superior es que todos quieren el retorno del fútbol. De acuerdo al estatuto se decidió citar nuevamente a otra reunión para el martes 6 de octubre. Se pidió al comité ejecutivo enviar invitaciones personalizadas a los 14 presidentes para asegurar su presencia en la cita, en la que se debe definir la fecha de reinicio del Apertura que fue paralizado el pasado 15 de marzo, por la Covid.

“Es coincidente, los 14 clubes desean volver al torneo, pero deben hacerlo bajo el mando de la FBF y esperemos que el martes se tenga luz verde. Yo creo que hay que separar algunos temas de orden político con el deportivo, esperemos llegar a un consenso y lograr una asistencia de los 14 clubes”, anotó Rolando Aramayo, director del comité ejecutivo.

El director de competiciones, Adrián Monje, hará conocer un informe de las fechas disponibles para el retorno del campeonato. Para cumplir con las 14 fechas que restan por jugarse el certamen debe arrancar entre el 21 y 24 de octubre.