Pompeo cree que Nalvany pudo ser envenenado por «altos funcionarios rusos»

«Creo que la gente de todo el mundo ve este tipo de actividad por lo que es. Y cuando ven este esfuerzo por envenenar a un disidente, reconocen que existe una posibilidad sustancial de que esto realmente provenga de altos funcionarios rusos», dijo Pompeo en entrevista radial con el periodista Ben Shapiro.

Secretary of State Mike Pompeo said that the directive to poison a Russian opposition leader likely came from high up in the administration of Russian President Vladimir Putin https://t.co/oKiEvV7RAR

