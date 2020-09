Por bonos, dirigentes de la FBF se exponen a sanción de la FIFA

Campeones

miércoles, 9 de septiembre de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Los dirigentes del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) se exponen a una suspensión de dos a cinco años por transgredir el código de ética de la FIFA que prohíbe a los directivos ofrecer y aceptar obsequios, además de otros beneficios.

La semana pasada circularon presuntos comprobantes de varias entidades financieras en las que se detalla montos que fueron transferidos a las cuentas de los dirigentes Marco Rodríguez, Rolando Aramayo, Lily Rocabado y Antonio Decormis. Todos estos dirigentes recibieron 5.000 dólares o su equivalente en moneda nacional (34.800 bolivianos).

Rodríguez y Aramayo mencionaron que esos depósitos eran personales y que no tenían ninguna relación con la FBF. “En nuestro país se ha hecho muy fácil denigrar, calumniar y difamar a las personas. Nos involucra por coincidencia a los miembros del comité ejecutivo, sé de qué se trata este tema, pero yo respeto mi vida privada y no puedo dar explicaciones de mis depósitos y operaciones bancarias que hago en lo personal. Están violando mi derecho de secreto bancario, mientras no sea un dinero de la FBF es un tema absolutamente privado”, sostuvo Aramayo al programa Jaime Vega Pregunta.

Sin embargo, los argumentos expuestos por esos dirigentes contrastan con el que dio Robert Blanco, quien admitió haber recibido el bono de 5.000 dólares, como pasó con el resto de sus colegas del comité ejecutivo. “Fue un regalo, no son recursos de la federación. Me sorprendí al ver ese monto en mi cuenta cuando en enero pedí mi extracto a mi banco”, sostuvo Blanco a un medio de comunicación cruceño.

Blanco aseguró que habló del tema con el entonces presidente César Salinas (+) y los demás miembros del comité, pero se negó a citar si le depositó Salinas en su cuenta personal.

“He prometido a la esposa de Salinas, la señora Inés (Quispe), no hablar ni bien ni mal de don César”, aclaró.

¿Qué dice la norma?

El artículo 20 del código de ética de FIFA toma en cuenta a los oficiales como miembro de una junta (incluidos los del consejo). En su numeral 1 cita que “las personas sujetas al presente código sólo podrán ofrecer o aceptar obsequios u otros beneficios de personas de la FIFA o ajenas a esta, o en relación con intermediarios u otras partes vinculadas, según la definición de este código”.

El artículo menciona que en caso de que dichos obsequios generen beneficios económicos indebidos u otras ventajas; además de causar un conflicto de intereses, estarán prohibidos. En cuanto a las sanciones se menciona que “el incumplimiento de este artículo será sancionado con la correspondiente multa, cuyo importe mínimo será de 10.000 CHF, así como con la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo máximo de dos años”.

Se aclara que “en los casos más graves o en los casos de reincidencia podría decretarse la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo máximo de cinco años”.

El código de FIFA ordena a las confederaciones y federaciones miembro que incorporen las normas de conducta definidas en sus respectivos reglamentos en vigor.

En el país, la federación aún no ha conformado un tribunal de ética en el que podría ser tratado el caso y remitido para su correspondiente análisis; pero como la FBF está afiliada a FIFA, se podría derivar el hecho a esa instancia.