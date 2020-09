Porque la gente está primero, vamos por una Bolivia mejor, mucho mejor. …

...El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa afirmo este viernes que "ya no podemos seguir aceptando una justicia...

...", aseveró Saavedra al afirmar que para ello el MAS espera que en los comicios asuma un presidente "débil o funcional" como Luis Arce Catacora o Carlos ... Mesa . En este sentido, indicó que la presidente de Bolivia, Jeanine Áñez, es la única garantía para que Morales no retorne al poder y vuelva al país...

jacobinmag.com | 4 hours ago

...absolute majority, or a 10-point lead over runner-up Carlos Mesa, would Morales avoid a second-round runoff. Morales's lead...

Compartido: 1K