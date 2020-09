póster y primeros detalles sobre su nueva película con Universal Pictures

Después de dar un par de bandazos creativos con las irregulares ‘Airbender: El último guerrero’ y ‘After Earth’, el mejor M. Night Shyamalan resurgió de sus propias cenizas de la mano del incombustible Jason Blum, ganándose de nuevo su estatus como uno de los autores más lúcidos y atrayentes del panorama fantástico actual.

Después del notable cierre de su trilogía superheróica con ‘Glass (Cristal)’ y de su trabajo en la serie ‘Servant’ de Apple TV+, éramos muchos los que esperábamos como agua de mayo noticias sobre la primera de las dos películas originales que está preparando con Universal Pictures. Hoy, al fin, nuestras plegarias han sido escuchadas por el bueno de M. Night, que ya ha iniciado el rodaje de su nuevo proyecto.





Según ha anunciado el realizador en su cuenta de Twitter, el largometraje en cuestión se titula ‘Old’ y, como era de esperar tratándose del señor Shyamalan, el guión continúa siendo un misterio. Por suerte, la gente de Collider ha investigado para informar en exclusiva de que el título está basado en el cómic francés ‘Sancdastle’, de Pierre Oscar Levy y Frederik Peeters.

Una premisa hecha para Shyamalan

Según informa la fuente, Shyamalan recibió ‘Sandcastle’ como regalo el día del padre y decidió comprar los derechos de la novela gráfica después de quedarse maravillado con su premisa, que sirve de punto de partida para el libreto de ‘Old’. En ella, un grupo de personas encuentra un cadáver en una playa para, después, darse cuenta de que algo extraño está sucediendo en la costa.

Para hacernos una mejor idea de qué podemos esperar de ‘Old’, ‘Sandcastle’ es descrita como una historia de terror existencial, casi kafkiana, sobre lo inevitable de la muerte, y sigue a trece personajes que no son capaces de abandonar una playa remota y misteriosa que esconde un oscuro secreto. No se a vosotros, pero a mí me suena como algo de lo que M. Night Shyamalan podría extraer oro.

A priori, ‘Old’, protagonizada por Gael García Bernal, debería estrenarse el próximo 26 de febrero de 2021, pero esta fecha está sujeta a algún que otro cambio de última hora debido a lo imprevisible de la situación actual. Por lo pronto, aquí os dejo con su hermosísimo primer póster para ir abriendo boca.