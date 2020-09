Presidenta Áñez asegura que no declinará su candidatura porque «hay mucho por hacer»

La Paz, 1 sep (ABI).– La presidenta Jeanine Áñez afirmó que no declinará su candidatura a la presidencia, pues aseguró que aún resta mucho por hacer, tanto en el ámbito de la salud debido al COVID-19, como por la reactivación económica.

«No me puedo bajar (de la candidatura), porque tenemos un camino recorrido y somos la garantía de que Evo Morales no va a volver (…). Hay un interés porque todos vivamos en libertad y tranquilos. Tenemos el camino de la salud que todavía no hemos terminado, nos falta mucho por hacer; tenemos la reactivación económica que ya está en marcha», afirmó al Jefa de Estado.

«Tenemos mucho por hacer. Yo no hago las cosas a medias y la población creo que por eso apuesta: por tener un sistema democrático, libertades, economía, salud, creo que esa es la prioridad», agregó la autoridad.

En enero de este año, Jeanine Áñez confirmó su postulación a la presidencia del país por la alianza Juntos; luego, el empresario Samuel Doria Medina fue presentado como su acompañante de fórmula para candidatear por la vicepresidencia.

En ese marco, el binomio se consolidó y fue inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para participar en las elecciones generales, que debían realizarse en mayo, pero luego fueron pospuestas para el 18 de octubre, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.