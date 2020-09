Presidenta Áñez pide a la población mantenerse alerta ante un eventual rebrote de Covid-19

Yacuiba, Tarija, 11 sep (ABI).– La presidenta Jeanine Áñez convocó este viernes a la población a mantenerse alerta y seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad ante un posible rebrote del coronavirus COVID-19.

«Yo simplemente quiero pedir a toda la población (…) que, si bien ya no estamos en momentos de desesperación, nos mantengamos alertas, porque la pandemia todavía la tememos, podemos entrar en un rebrote, Dios no lo permita, pero es una posibilidad que hay que tener en cuenta», dijo en un acto realizado en Yacuiba.

La Jefa de Estado estuvo desde ayer en distintas poblaciones del Chaco tarijeño para impulsar una serie de obras, como la utilización para Yacuiba de la línea de alta tensión construida para la exportación de energía a la Argentina, la construcción de la línea de interconexión Angostura-Bermejo, proyectos de perforación de pozos, obras de alcantarillado, entre otras.

Ayer se cumplió seis meses desde que se detectaron los primeros dos casos positivos de COVID-19 en Bolivia y hasta la fecha la cifra de contagiados subió a 124.205, de los cuales 79.483 se recuperaron, 7.193 perdieron la vida y 37.529 aún tienen el virus activo en su organismo.

Por eso «recomiendo a toda la ciudadanía que (siga) utilizando barbijos, que (continúe) con los protocolos básicos para contener el contagio, no salga a la calle cuando las autoridades recomienden eso, (…) si les dicen que eviten salir a la calle a determinas horas no es un capricho, es simplemente para cuidar su salud», remarcó la Jefa de Estado.

Asimismo, ratificó que las autoridades hicieron «mucho por la salud, como no se había hecho en las últimas décadas» redoblando esfuerzos y buscando los recursos económicos.

Pues «entendemos que sin la salud no podemos utilizar ni esas canchitas a las que pusieron tanto empeño (…), porque si no tenemos salud no podemos ir a hacer deporte; todo lo que se hizo de manera improvisada no sirve en una situación de emergencia de pandemia, como la que estamos viviendo», agregó la autoridad.

