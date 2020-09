Presidenta insiste en la necesidad de pagar el bono y exige a la Asamblea que apruebe el crédito

La presidenta y candidata por la alianza Juntos, Jeanine Áñez, exigió hoy a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dominada por el MAS, que libere los créditos concedidos por organismos internacionales con el que pretende pagar los bonos a los ciudadanos, a fin de paliar la crisis económica provocada por el coronavirus en Bolivia.

La nueva petición de la mandataria surgió un día después de que se conociera que el Estado boliviano ya pagó $us 1,7 millones al Fondo Monetario Internacional por concepto de intereses y comisiones por la línea de crédito de $us 327 millones que no han sido liberados por la Asamblea. Los recursos fueron aprobados hace cinco meses por el FMI y figuran en el Tesoro General de la Nación.

«El MAS dejó al país con una economía muy delicada. Si a eso le sumamos la negativa de la Asamblea masista a aprobar los créditos internarnacionales, veremos el daño real que le hicieron y le hacen al país. Exigimos que liberen el dinero para pagar los bonos y ayudar a la gente«, escribió Áñez en su cuenta de Twitter.

La bancada parlamentaria del MAS insiste en que no aprobarán los créditos externos hasta que el Gobierno cumpla con lo que establece la Constitución Política del Estado, ya que no ha presentado un informe a la Asamblea Legislativa.

El martes, el ministro de Economía, Óscar Ortiz, dijo que esperan la aprobación de los recursos que serán distribuidos a la población para que haga frente a la pandemia del cororonavirus. Recordó que entre los meses de marzo y abril el Estado distribuyó más de Bs 5.000 millones a los ciudadanos.

La pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo por la aprobación de los bonos se produce en plena etapa de campaña para las elecciones convocadas para el 18 de octubre.