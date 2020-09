Procesarán al bloque que bailó morenada en calles de La Paz

Fuente: Página Siete

Luis Escóbar / La Paz

La fraternidad Morenada Transporte Pesado procesará a los folkloristas “indisciplinados” del bloque “Contra Ruta”, que bailaron el sábado pasado por diferentes calles de la zona Gran Poder de la ciudad de La Paz pese a las restricciones para evitar la propagación del coronavirus.

La dirigencia del conjunto folklórico -que pertenece a este sector del transporte- advirtió que este grupo sólo tenía la autorización de celebrar una misa por su aniversario, pero algunos integrantes incumplieron y con la compañía de una banda de música recorrieron por las calles hasta el templo.

“Llevaremos un proceso interno”, dijo a Página Siete Óscar Portocarrero, secretario general del Sindicato Transporte Pesado, que cuenta con su propia fraternidad para participar en la fiesta del Gran Poder. El dirigente informó que el bloque sólo solicitó llevar adelante una eucaristía para conmemorar su aniversario, pero indicó que “personas infiltradas que se creen pasantes” fueron los que organizaron el baile.

El sábado, a eso de las 14:00, más de 50 bailarines irrumpieron por diferentes vías de la zona de Gran Poder bailando al ritmo de una morenada.

Los hombres, de traje azul, y las mujeres con polleras rosadas, llevaban barbijos como única medida de protección. Estaban acompañados de una banda de música, fotógrafos, comerciantes y espectadores.

Esta caravana de baile tomó las calles de La Paz pese a que está prohibido, por decreto, realizar actividades que congreguen a un gran número de personas, fiestas e incluso actividades deportivas para evitar la propagación del Covid-19.

“No tenemos clara la situación y nos reuniremos con el directorio para analizar a fondo qué acciones tomaremos. Sólo debía ser una misa y los organizadores (…) también han sido sorprendidos en su buena fe (por los supuestos infiltrados). Pero nosotros, como dueños de la fraternidad, no autorizamos este tipo de actos”, agregó el representante de Transporte Pesado.

El bloque “Contra Ruta” es uno de los muchos grupos que se adhieren a fraternidades a fin de participar en la entrada del Señor Jesús del Gran Poder. Son como invitados, confeccionan su ropa, conforman una directiva y desde hace cuatro años celebran su aniversario. Estas recepciones, por lo general, comienzan en agosto.

Portocarrero informó que recibirán los descargos de los integrantes del bloque para saber qué sucedió y en caso de ser hallados como culpables serán castigados. “Lo trataremos a nivel de la fraternidad, hay sanciones desde leves hasta la suspensión, pero no creo que se llegué a esta última porque, en general, es un bloque respetuoso. Qué pena que haya gente que no sabe respetar, que se presentaron y sorprendieron en su buena fe a los directivos. Eso es lo que me manifestaron”, declaró.

El dirigente advirtió con iniciar un proceso penal por el uso ilegal del nombre de la fraternidad. “Podemos denunciarlos penalmente porque no pueden usar la marca registrada. Es decir, la denuncia es por el uso del nombre de Transporte Pesado. Todo el departamento sabe que el único y legítimo propietario (del nombre) Señor de Mayo es de propiedad de Transporte Pesado”, afirmó.