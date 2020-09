Proponen la vuelta del torneo Apertura sólo con 10 equipos

Campeones

viernes, 11 de septiembre de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Según Robert Blanco, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), el torneo Apertura puede concluir con la presencia de sólo diez clubes que estarían en condiciones de afrontar lo que resta del año. El directivo abrió la posibilidad de que algunas entidades pidan permiso porque no tienen recursos económicos para competir.

“Lo único que pido es sinceridad, hay clubes que quieren jugar en este momento; pero a la vez noto que hay otros que no son sinceros y por ahí la solución es decir no podemos participar cuatro clubes y que se juegue con los que quieran y se verá que no haya descensos”, subrayó Blanco.

No sería la primera vez que los clubes pidan permiso para no participar del certamen que se encuentra suspendido desde el pasado 15 de marzo, por la pandemia del coronavirus. En la década de los años 90, Wilstermann y Petrolero de Cochabamba pidieron licencia cuando estaban afiliados a la ex-Liga y posteriormente retornaron al seno profesional.

En el momento siete clubes de los 14 que tiene la División Profesional han retornado a sus actividades. Otro grupo de instituciones planifica hacerlo la siguiente semana, como The Strongest o Nacional Potosí; pero también existen casos como Aurora, San José, Real Santa Cruz o Municipal Vinto que no tienen fecha de retorno. “No es bueno buscarle la forma de empantanar, no se puede jugar con el fútbol boliviano. Pienso que debe existir mucha honestidad de parte de ellos y que digan los que no pueden mantener su planilla, pido sinceridad, díganlo por favor y no perjudiquen a los que quieren hacer fútbol”, remarcó Blanco.

Modificaciones

Un consejo superior de la División Profesional debe decidir las modificaciones a la convocatoria y reglamento a los torneos que se aprobaron este año. Como no existe tiempo para jugar el torneo Clausura, la idea es completar las restantes 14 fechas del Apertura y determinar a los clasificados a las copas internacionales del próximo año. Ante la imposibilidad de jugar los dos campeonatos largos por la Covid-19, se planteará que este año haya descensos, entonces la alternativa de terminar lo que resta del Apertura con diez equipos podría tomar cuerpo y ser analizada por los 14 clubes en consejo superior.

El gran inconveniente si se llega a este extremo sería la reprogramación de partidos y de puntajes, ya que en 13 fechas disputadas los que no jueguen ya ganaron puntos ante sus rivales de turno. Jaime Cornejo, del comité ejecutivo de la FBF, comentó que si el fútbol no vuelve no será por culpa de la dirigencia que se encuentra en el momento en ese comité.

“Esto puede parar seis meses, pero no por nuestro querer. Lamentablemente, si el fútbol no vuelve, no es nuestra culpa. Nosotros no hemos iniciado ninguna acción judicial en contra de los estatutos “, anotó en referencia al amparo que ejecutó el dirigente Robert Blanco.

Hasta la fecha 13, los punteros del certamen son The Strongest y Always Ready con 21 unidades, pero a un punto están Bolívar, Wilstermann, Royal Pari y Blooming, todos peleando la posibilidad de acceder a los dos primeros lugares y llevarse el premio de tres millones de dólares.