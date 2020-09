Quiénes son las hijas del Chapo Guzmán: gemelas, empresarias, doctoras y no reconocidas

La dinastía del ex líder del Cártel de Sinaloa está integrada también por mujeres de diversas edades, las más pequeñas y conocidas son las gemelas de 9 años que tuvo con Emma Coronel, pero quiénes son sus hermanas mayores

Las gemelas Emaly y María Joaquina, Alejandrina Giselle (vestida de novia) son algunas de las hijas reconocidas y Rosa Isela que dice ser hija del ex líder del Cártel de Sinaloa (Foto: Steve Allen)

La descendencia de Joaquín El Chapo Guzmán Loera también está integrada por varias mujeres, producto de los diferentes matrimonios del fundador del Cártel de Sinaloa. Se habla de al menos siete hijas, algunas fuera del matrimonio y no reconocidas por Guzmán Loera. Sin embargo, la familia del narcotráfico sólo reconoce a cuatro de ellas.

Las hermanas Guzmán, a diferencia de sus hermanos, aparecen menos relacionadas con los negocios ilícitos de su padre y sus hermanos apodados Los Chapitos, aunque tampoco se puede descartar que no estén involucradas -las mayores- en las actividades del Cártel de Sinaloa.

Algunas han contraído matrimonio con familias vinculadas a la delincuencia organizada, otras han estudiado carreras profesionales e incursionado en el mundo empresarial y las más pequeñas son consentidas con grandes y costosas fiestas de cumpleaños.

Joaquín Guzmán Loera ha estado casado en tres ocasiones y tiene más de una decena de hijos (Foto: Archivo/Reuters)

Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar

Es profesionista, emprendedora y esposa. Tiene 33 años de edad. La empresaria del clan Guzmán estudió medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) de la que egresó en 2005, de acuerdo con reportes de medios como El Universal.

Su aproximación al mundo de la salud se ha dado más por el lado empresarial. En 2007 fundó una compañía que ofrecía servicios de medicamentos, cosméticos, células madre, banco de sangre, distribución de implantes y prótesis llamada Servicios Especializados en Vacunación Cegival, de acuerdo con reportes de El Universal. La empresa existió hasta 2012 por liquidación.

Antes de eso vendía artículos escolares y de oficina.

De la medicina brincó al mundo de la moda. Lanzó recientemente una línea de ropa temática con la figura de su padre. Una de las prendas era una camisa similar a la que usaba El Chapo en las fotografías para las que posó con los actores Kate del Castillo y Sean Penn en un encuentro secreto.

Una fotografía de Alejandrina Guzmán , su esposo Édgar Cázares y un invitado ala boda de la hija del Chapo Guzmán (Foto: Archivo/Twitter /@just_some_d00d)

La línea de ropa incluye camisas, zapatos y gorras. La marca de estos productos es “El Chapo 701”. Y no sólo fue ropa y accesorios sino que lanzó una cerveza artesanal en un mercado como el mexicano donde esa bebida es una de las más consumidas del país.

También hay una figuras miniatura con la imagen del Chapo Guzmán, similar a los muñecos conocidos como funkos.

Alejandrina acaparó los titulares de prensa nacional y local luego de una boda que incluyó el cierre de la Catedral de Culiacán para realizar la ceremonia religiosa.

Se casó con Edgar Cázares, sobrino de Blanca Margarita Cázares que en el mundo de la delincuencia organizada es conocida como La Emperatriz. Sus negocios están relacionados con el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. Fue, incluso, boletinada por el Departamento de Estado.

Alejandrina Guzmán estudió medicina y luego incursionó en el mundo empresarial (Foto: Archivo)

Emaly y María Joaquina

Son las hijas más pequeñas del Chapo. Apenas en agosto pasado cumpliero 9 años de edad. Su madre es la más reciente pareja de Joaquín Guzmán: Emma Coronel, ex reina de belleza y licenciada en ciencias de la comunicación.

Las pequeñas han sido vistas durante el juicio a su padre y son las únicas familiares que puede visitar en el penal de máxima seguridad de Colorado al Chapo, que purga una condena de cadena perpetua. En diversos medios se dice que las pequeñas son la adoración de su padre.

Las niñas se han hecho populares en las redes sociales y medios por las fiestas de cumpleaños temáticas y costosas que les ha organizado su madre. Una de ellas fue al estilo de la popular muñeca Barbie, en la que todo era rosa y según expertos consultados por Milenio costó al menos 500,000 pesos mexicanos.

Las hijas menores de Joaquín Guzmán son las únicas familiares que pueden visitar al ex líder del Cártel de Sinaloa (Foto: Archivo)

Emaly y María Joaquina nacieron en Estados Unidos en un parto en el que su madre llegó bajó otro nombre pero vigilada por autoridades, de acuerdo con la cadena de noticias Univisión.

Otra de las imágenes de las gemelas es una en la que posan con su abuela paterna, Consuelo Loera.

Su familia materna también está vinculada con el narco. Emma, su madre, es sobrina de Nacho Coronel, famoso narcotraficante en Sinaloa. Aunque Emma ha negado los vínculos con ese capo.

Así lucían los arreglos de las más reciente fiesta de cumpleaños de las gemelas Guzmán Coronel (Foto: Captura de pantalla)

La hija no reconocida

Su nombre es Rosa Isela Guzmán Ortiz y afirma ser la hija mayor de Joaquín Guzmán Loera. Nadie en la familia del capo la reconoce, pero ella afirma que sí parte de la dinastía Guzmán.

“Le digo que lo quiero mucho, que estamos muy preocupados por él. Somos 16 hermanos”, dijo a la revista People en Español en 2017.

En aquel año, los medios locales citaban que esta mujer acudía a las audiencias de Joaquín Guzmán Loera.

Sus declaraciones llamaron la atención pues afirmaba que su presunto padre había sido traicionado por políticos mexicanos a quienes financiaba en sus campañas políticas, de acuerdo con el diario The Guardian. Rosa Isela desmintió después al diario sobre esas aseveraciones.

Rosa Isela Guzmán Ortiz dijo ser hija de Joaquín Guzmán pero no es reconocida por el capo ni por la familia de él (Foto: Archivo)

Las dudas sobre si era hija o no de Guzmán llevaron a Emma Coronel a difundir una carta en que la asegura que esa mujer no es parte de la familia del Chapo, incluso dijo que él no la conocía y no recordaba quién era su madre.

La carta fue enviada a diversos medios mexicanos en marzo de 2016.

“Ayer 4 de marzo, por los medios de comunicación, me enteré de una persona llamada Rosa Isela, quien afirma ser hija del Sr. Joaquín Guzmán, por lo que quiero comentar que cuando estuvo detenido Joaquín me comentó que esta mujer empezó a escribirle cartas diciendo que su mamá le había dicho que él era su papá, fue la primera vez que él escuchó de ella, y por cortesía le contestó y no la desmintió, pero nunca pudo recordar quién era su mamá, de nombre María Luisa, por lo que si verdaderamente existiera una acta de nacimiento donde Joaquín la reconoce como su hija se investigará y se hará lo necesario, incluso se le solicitará una prueba de ADN”, escribió Emma Coronel.

Griselda Guadalupe Guzmán López

Nació producto del segundo matrimonio del Chapo con Griselda López Pérez. Es hermana de Édgar, Ovidio, Joaquín. Su madre fue fichada por las autoridades de Estados Unidos por presuntos nexos en actividades ilícitas con el Cártel de Sinaloa.

El Chapo Guzmán dice ser un adicto a las mujeres y ha estado casado en tres ocasiones (Foto: Archivo/EFE)

Otras supuestas hijas

El Chapo Guzmán ha dicho que su única adicción es a las mujeres. De esta forma de relacionarse del capo es posible que nacieran otras hijas no reconocidas. Circulan los nombres de Laisha y Kim, pero no hay mayor información sobre sus edad, madres y ocupación.

Fuente: infobae.com