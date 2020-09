Quiroga: «Conmebol no otorgará premios si el torneo no finaliza»

Campeones

Página Siete / La Paz

Contrariado por la situación dirigencial, José Quiroga, dueño de Sports Tv Rights, consideró que la Conmebol no aceptará repartir premios si no hay competencia. Pidió a la dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) que aplique el estatuto y que exija a los equipos que vuelvan a jugar.

“Pese a lo que especulen los (dirigentes de los ) clubes, yo creo que Conmebol no adjudicará los premios si el torneo no finaliza, siendo que hay condiciones para jugar. Nadie premiará a nadie que no haya llegado a la meta”, advirtió.

Quiroga explicó que la pasada semana personeros de su empresa debían reunirse con directivos de la FBF “para pedirles que hagan una consulta fehaciente a la Conmebol para que vean la respuesta que tendrán. Nadie premiará a nadie que no haya llegado a la meta. Eso es lógico y después se complicaría para el torneo que viene, cómo darán los premios, cómo se adjudicarán los premios. A nosotros nos deben partidos del primer torneo y el segundo torneo completo. Se tiene que llegar a algún arreglo”.

Obligar a jugar

“Nosotros manifestamos, en una carta, que los clubes deben ajustarse al estatuto. Es una responsabilidad absoluta de la comisión de competiciones y de comité ejecutivo, directamente de convocar para que continúe el campeonato”, pidió Quiroga, entrevistado por Página Siete. Según el empresario, se debe actuar de oficio y ordenar el retorno del certamen.

“No se necesita una reunión de los clubes profesionales, si esto está contemplado, si esto se paralizó por razones de fuerza mayor como la Covid-19, pero ahora ya no hay eso. Ellos (la FBF) podrían exigir que por los artículos que están en el estatuto se debe continuar con el campeonato y listo”, argumentó.

Para el empresario, “no sé si hay temor (en la federación) o qué, pero bueno, ya es la potestad de los clubes si quieren jugar o no. Si no quieren jugar, nosotros exigiremos que cumplan lo que está firmado, nada más”. Si el torneo no vuelve, el empresario adelantó que exigirá que se le pague una multa de 13.500 dólares por partido incumplido. En 2020 se jugaron 84 partidos y restan 280 (96 del Apertura y 182 del Clausura), lo que hace un total de 3.780.000 dólares que la FBF debería a Quiroga.