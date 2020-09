Remesas enviadas a Bolivia se recuperan tras caída por efecto de la pandemia

La Paz, 3 sep (ABI).– Las remesas generadas por trabajadores bolivianos que viven en el exterior muestran una recuperación constante tras el bajón histórico de en abril provocado por la pandemia de coronavirus que golpeó a la economía mundial, según un reporte del Banco Central de Bolivia (BCB).

El ente emisor informó que el flujo de remesas fue de $us 97,4 millones en julio, un 12,9% mayor al registrado en junio, cuando ingresaron $us 86,3 millones, que a su vez fue un monto superior a los $us 53,9 millones reportados en mayo.

Pero ninguna de estas cifras es equiparable a lo reportado abril, cuando las remesas cayeron a $us 31,2 millones, la cifra más bajo de los últimos 20 años.

La caída de las remesas registrada en abril y mayo, explica el BCB, fue por la paralización de actividades que absorben gran cantidad de mano de obra migrante (construcción, servicios de hotelería y cuidado de personas, entre los más relevantes).

A ello se sumó la depreciación de las monedas de los principales países emisores de estos recursos frente al dólar, debido a que montos similares de envíos en moneda local representan cantidades menores en dólares, señala un reporte del periódico Bolivia.

Los datos oficiales muestran que es a partir de mayo cuando los envíos de remesas a Bolivia dan señales de recuperación, debido a la reactivación parcial de las actividades en las economías emisoras tras flexibilización de las medidas para atenuar la cantidad de contagios.

Ahora bien, la recuperación de las remesas aún no llega a los niveles con los que comenzó en año, pues enero se captaron $us 105,8 millones y en febrero $us 101,4 millones. Para marzo, este indicador cayó a $us 78,2 millones, pues fue el mes más crítico en países europeos.

Las remesas son entendidas como el envío o transferencia de recursos económicos que realiza un ciudadano migrante a su país de origen, normalmente a sus familiares con la finalidad de solventar gastos básicos.

Remesas de julio

El flujo de remesas de julio ($us 97,4millones) fue mayor en 12,9% al de junio. Por país de origen, estas transferencias provinieron principalmente de España en 41,5% del total, seguido de Estados Unidos que representó el 21,6%, Chile 11,8%, Brasil 5,3% y Argentina 4,7% y otros 15,1%.

Asimismo, por destino, las remesas llegaron principalmente a los departamentos de Santa Cruz con 44,3% del total, Cochabamba 30,4% y La Paz 11,4% y el restante 13,9% que se distribuyó entre las demás regiones del país.

De enero a julio de 2020 las remesas enviadas a Bolivia registraron el monto acumulado de $us 554,2 millones, menor al presentado en similar periodo de 2019 cuando alcanzó un total de $us 775,7 millones.

En 2019, el flujo de remesas acumulado llegó a $us 1.318 millones, monto ligeramente menor al registrado en 2018 cuando alcanzó a $us 1.370 millones.

Según un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), elaborado con datos del BCB, en el período 2006-2019 (14 años), Bolivia registró el ingreso de más de $us 15.000 millones de remesas de trabajadores que viven en el exterior.