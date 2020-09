Reolink presenta nuevas cámaras con detección inteligente

Reolink es una marca de cámaras de seguridad que lleva fabricando dispositivos desde 2009. Es una de mis marcas preferidas en este sector, para que negarlo, tanto por la estética de sus cámaras como por la facilidad de uso, control remoto y calidad de imagen. Estoy igualmente enamorado de las cámaras de Amazon (Blink) y de la Vacos

Hace unas horas os presenté con detalle la Reolink Go, el modelo que tienen capaz de conectarse a redes 4G para no depender de WiFi ni de cables, pero no es la única novedad que presentan.

Hoy anuncian sus primeros 4 productos con detección inteligente y algunas características nuevas. Son las RLC-510A, RLC-810A, RLK8-510B4-A y RLK8-810B4-A.

Entre lo que ofrecen, tenemos:

– Detección inteligente: identificación de personas, vehículos u otros movimientos con buena precisión.

– 5MP / 4K Super HD: captura todo con detalles vívidos día y noche.

– Power over Ethernet (PoE): instalación sencilla

– Opciones de almacenamiento flexibles: grabación 24 horas al día, 7 días a la semana en tarjeta SD (hasta 256 GB) o NVR Reolink.

· IP66 a prueba de agua: funciona tanto con lluvia como con sol.

– Captura de lapso de tiempo: ver el día en un minuto.

– Integración del Asistente de Google: permite el control manos libres con comandos de voz.

– Fácil acceso local y remoto: ofrece visualización en vivo y reproducción de video en la aplicación Reolink / Cliente.

Aquí tenéis los enlaces de cada modelo:

– RLC-510A

– RLC-810A

– RLK8-510B4-A

– RLK8-810B4-A

Es un sector que está en constante crecimiento. Hay innovación constante en la categoría, donde cada vez se ven menos cables, más autonomía y mejor calidad de imagen. La visión nocturna ha dejado de ser un lujo para ser un requisito, y la detección de inteligente, incluyendo la diferenciación entre mascotas y humanos, es cada vez más relevante.

En muchos casos hablamos de cámaras de menos de 100 euros, y aunque no consiguen evitar que roben nuestra casa, sí permiten tener un registro de lo que ha ocurrido y nos avisan si algo extraño ocurre durante nuestra ausencia.