Revelaron los secretos guardados de una de las maniobras más polémicas de Michael Schumacher en la Fórmula 1

Nadie podrá olvidar lo que ocurrió durante la clasificación al Gran Premio de Mónaco en 2006, cuando el Kaiser luchaba cabeza a cabeza con el español Fernando Alonso, quien finalmente se quedó con el título

Felipe Massa dio detalles de aquel episodio de Schumacher en Mónaco 2006 (Foto: Reuters)

Pasaron 14 años desde aquel episodio. Michael Schumacher luchaba cabeza a cabeza con Fernando Alonso por la punta del campeonato en el séptimo Gran Premio de Mónaco del 2006. Allí, el español se encontraba 15 puntos por delante y si terminaba primero en la carrera, sumaría 10 unidades.

Hasta ese momento, tres Grandes Premios habían sido para el piloto de Renault y dos para el alemán, quien había marcado en el principado el tiempo más rápido en la primera salida de la Q3 (1:15.143), lo cual le iba a dar la Pole Position para encabezar uno de los circuitos más estrechos del campeonato, en donde el salir primero proporciona altas chances de quedarse con la carrera.

Fue después de lograr ese tiempo cuando El Kaiser, siete veces campeón de la F1, protagonizó una de las maniobras más polémicas del torneo, la denominada “Rascassgate”.

“Es increíble, es un puto mentiroso. Sólo se ha estacionado, no se ha tocado con nadie. No toca nada, solo estaciona el coche… Y porque Ferrari es intocable”, aseguraba en ese entonces Flavio Briatore, director general de Renault.

La repercusion de Michael Schumacher

En aquella curva de La Rascasse, las cámaras mostraron cómo Schumacher detenía su monoplaza 248 F1 sin entender lo que sucedía. Hubo muchas especulaciones acerca de lo que había ocurrido, las cuales terminó confirmando su ex compañero de equipo Felipe Massa más de una década después

Tras completar la primera salida de la Q3 en 1:15.143, en la etapa final, el alemán veía cómo Fernando Alonso estaba siendo dos décimas más veloz que él (en el parcial) y fue ahí cuando frenó para hacer aparecer las banderas amarillas y evitar que alguien hiciera un mejor tiempo que el suyo. La jugada le salió bien en la pista, Shumi se había adueñado de la Pole con un parcial de 1:13.898.

“¿Crees que hiciste trampa hoy?”, le preguntó un periodista de Speed Sport News en la conferencia de prensa posterior. “No. Y no sé por qué haces una pregunta tan mala. La encuentro muy dura, debo decir. Si estuvieras conduciendo aquí en Mónaco, probablemente no harías esa pregunta”, fue la respuesta del piloto de Ferrari, quien argumentó: “Bloqueé la parte delantera y salí bien abierto (…) Traté de meter marcha atrás, pero entonces obviamente había una situación de mucho tráfico y no quise retroceder por mi cuenta sin saber lo que venía en la esquina, y al final se trabó».

Sin embargo, esas explicaciones no fueron suficientes para los jueces de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), quienes terminaron descalificándolo de la sesión afirmando que había detenido su monoplaza deliberadamente en aquella esquina de la curva de Rascasse.

“Quien puede creerse que un piloto que es siete veces campeón del mundo no lo haya hecho queriendo… Es de cuento, no somos ‘Blancanieves y los siete enanitos’, todo lo que ha hecho va en contra del deporte”, arremetía Briatore.

Schumacher salió último en aquel Gran Premio. Del 22º escaló al puesto 5º y vio cómo Alonso, que se había quedado con la Pole tras su descalificación, obtenía su cuarta victoria.

La repercusión en Europa de ese hecho

Ahora, a 14 años de ese polémico incidente, Felipe Massa, que pilotaba el otro Ferrari en ese momento, reveló que El Kaiser realizó a conciencia esa maniobra.

“Tuvimos una reunión con el equipo, estábamos discutiendo la clasificación (…) Teníamos dos juegos de neumáticos para la clasificación. Y Michael dijo: ‘Sí, pero si somos más rápidos enseguida y luego montamos el segundo set…’ y Ross Brawn dijo: ‘Quizá podamos crear una bandera amarilla’. Y yo dije: ‘Por diversión, ¿verdad? No, en serio, por diversión’. Y así es exactamente como sucedió. Michael hizo que eso se hiciera realidad”, detalló en el documental que estrenó Sky sobre la Fórmula 1 (The Race to Perfection).

“Recuerdo haber dicho: ‘No puedo creer que lo haya hecho’. Lo hizo. ¡Lo hizo! Y la cosa es que ni siquiera pudo decir que lo hizo. Le tomó un año decirme que lo hizo a propósito. ¡Un año! Dije: ‘¿Cómo pudiste hacer eso?’ Demuestra que todo el mundo comete errores en la vida, y ese fue definitivamente uno de ellos”, consideró.

Mike Schumacher y Felipe Massa fueron campañeros en Ferrari

Incluso Ross Brawn, quien era el Director Deportivo del Cavallino Rampante en ese momento, y que hoy es el Director de la Fórmula 1, se pronunció en el mismo documental: “Michael tenía a veces momentos de anormalidades, cosas que no podrías explicar de forma lógica. Tenía esta increíble competitividad que lo conducía. Pero a veces había un cortocircuito”.

“La Pole Position en Mónaco es algo que normalmente quieres. Pero en este caso, con las estrategias que teníamos, los neumáticos que teníamos y el coche que teníamos, no la necesitábamos realmente (…) Fue algo estúpido. Uno de esos pequeños fallos, cortocircuitos que Michael ha experimentado dos o tres veces en su carrera”.

Asi se vio desde el monoplaza de Schumacher

“Race to Perfection”, lanzado por Sky Sports F1 sumerge al espectador en las entrañas de la historia de la Fórmula 1, la cual cumplió este año alcanzó su 70 aniversario, durante siete atrapantes episodios. El domingo 13 se estrenó el primero de ellos: “Living the Dream”.

Este documental, que cuenta con más de 40 entrevistas exclusivas con importantes nombres del mundo motor e imágenes inéditas de archivo, se puede ver exclusivamente por Sky en Inglaterra. Sin embargo, habrían estudiado la posibilidad hacerlo llegar al mundo a través de acuerdos con televisoras y servicios de streaming.

