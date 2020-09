Revilla habla de consolidar «con calma» a Sol.bo como «fuerza política nacional»

Fuente: paginasiete.bo

El alcalde de La Paz y líder de Sol.bo Luis Revilla anunció que la organización política que guía se consolidará “con calma” como “fuerza política nacional”, después que la Alianza Juntos se disolviera este lunes y cinco días después que la presidenta Jeanine Añez declinara a la candidatura presidencial para evitar que el Movimiento Al Socialismo (MAS) vuelva al Ejecutivo.

“Los compatriotas a partir de la experiencia que tenemos seguiremos trabajando en ello para consolidarnos como fuerza política nacional con calma, con responsabilidad, con tiempo sin ningún tipo de apuro”, dijo el burgomaestre en Unitel, minutos después que el Comité Nacional de Juntos decidiera disolver Juntos y pedir su extinción al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Revilla afirmó que por el momento no es preocupación de Sol.bo apoyar a uno u otro candidato que está en carrera electoral. “No ese es un tema que en este momento esté preocupando a Sol.bo ni nada por el estilo, nosotros no estamos preocupados de ver a quién apoyamos o a quién no apoyamos, ya habíamos tomado una decisión, y hemos tomado la decisión de declinar junto a la Presidenta (Añez) a la candidatura”.

Como organización política, dijo el burgomaestre, “no vamos a participar del proceso electoral nacional” 2020, pues “con la disolución de la alianza (Juntos) ningún candidato (unos 300 al Legislativo) va poder participar del proceso electoral”.

Revilla negó que alguno de los partidos políticos que lidera las encuestas lo hubiera llamado para apoyo político. “No en absoluto”, aseveró. Aseguró que la decisión de retirarse de la contienda electoral no conlleva una negociación con otra fuerza política.

El vocero de la Alianza Juntos, Edwin Herrera, de las filas de Sol.bo, afirmó que la política no es como la aritmética o dicho de otro modo que los votos de Añez no irán a favor de uno o de otro candidato mejor posicionado sino que esta alianza tenía cinco organizaciones políticas que estaban posicionados en distintas regiones del país.

“Cinco partidos de la Alianza Juntos tienen peso regional muy marcado: Demócratas en Oriente, Todos y Unir en el sur del país, Sol.bo y UN en el occidente”, afirmó Herrera y aseguró “que dependiendo de esos pesos (políticos regionales) seguramente se van a transferir a uno o dos candidatos”.

Herrera afirmó que en lo particular Sol.bo trabajará en las elecciones subnacionales. “En esta semana depende de la evolución se va tomar una decisión con un desempeño distante de este proceso electoral (18 de octubre), pensando más en las elecciones subnacionales”, aseveró.