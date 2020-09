Rodríguez ve difícil que vuelva el torneo Apertura

Campeones

viernes, 18 de septiembre de 2020 · 00:10

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

“Veo difícil que vuelva el torneo”, enfatizó Marco Rodríguez, presidente en ejercicio de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), al referirse al reinicio del campeonato Apertura de la División Profesional.

Rodríguez sugirió que el consejo de la División Profesional debe reunirse en los próximos días para analizar la situación.

“Veo difícil que vuelva el torneo. El consejo debía reunirse para ver el inicio porque al próximo año tenemos que tener representantes nacionales (en torneos internacionales)”, dijo el directivo pandino entrevistado por La Red Deportiva.

Paralelamente, en Santa Cruz, el presidente de Royal Pari consideró que su equipo trabaja para volver a jugar.

“Somos una institución seria, lo único que queremos es jugar y los demás equipos por algún motivo no quieren, porque les conviene a The Strongest y Always Ready. Les conviene que se acabe el campeonato para que ellos queden como Libertadores 1 y 2 (fase de grupos)”, declaró.

Antes de ingresar en cuarentena por la pandemia de la Covid-19, el torneo tenía a The Strongest y Always Ready igualados con 21 puntos en la cima de la tabla con 12 fechas disputadas. Detrás de ellos aparecen cuatro escoltas con 20: Bolívar, Blooming, Wilstermann y Pari, en ese orden por la diferencia de goles.

En caso de que el torneo no pueda celebrarse por un posible rebrote del coronavirus o por otro motivo, la FBF puede dar por concluido el campeonato.

“No tocamos ese tema en reunión del comité ejecutivo, pero es una posibilidad que se viene manejando desde hace tiempo. Pero eso está en manos de los clubes”, resaltó Rolando Aramayo, director de la FBF. En este escenario, los atigrados y los millonarios obtendrán el pase directo a la Libertadores.