Rolando Aróstegui (Creemos). Uno de los dilemas que tiene el político, es el dilema moral

Rolando Aróstegui (Creemos): “Arias es muy contradictorio, todo se puede hacer depende como vivamos, el lobo está en Buenos Aires y no es el lobo de San Francisco Asís, es un lobo malo que no volverá, eso hay que representar, hay una contradicción principal entre visión de libertad y democracia y una visión interna por la pluralidad que tiene la democracia por tener distintas visiones, no es tan categórico su ‘nos unimos o nos hundimos’, ya los derrotamos, todo se puede hacer depende de cómo. Uno de los dilemas que tiene el político, es dilema moral, es no proteger la verdad para que triunfe, la verdad tiene que estar escondida, como estuvo Camacho en La Paz hasta que derrotó al dictador”.

“Qué desgracia que el señor Michel tenga dependencia política de la Argentina, yo quisiera que fuera de La Paz, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba, cuando se piensa con cabeza ajena es muy difícil que le vaya bien. Está proponiendo lo imposible, una renovación que no hizo en 14 años, está proponiendo querer hacer lo que pudo hacer con dinero y ahora quiere hacer la magia sin dinero, pongámonos de acuerdo, tenemos que tener la firmeza de la democracia y la independencia política alejada de nuestra patria. Si alguien escapó no fue porque lo hizo bien, fue porque lo hizo mal. Alguien luchó por la libertad, esos 21 días con la fortaleza de Luis Fernando Camacho, hay que darle vuelta a la hoja, la nueva visión de Bolivia, que parta de los departamentos, que no parta de la raza ni las culturas. Esos nueve departamentos tienen que ser los símbolos de la unidad y la grandeza”.

Fuente: Unitel