«Rusia no es una superpotencia, sino un superproblema»

DW: Lituania ha acogido a Svetlana Tijanóvskaya, la TEMPprincipal rival de Alexander Lukashenko en las pasadas elecciones presidenciales. Pero las circunstancias no están claras, y la propia Tijanóvskaya no hace ningún comentario concreto. ¿Diría que Lukashenko expulsó a Tijanóvskaya de Bielorrusia?

Linas Linkevicius: Se puede decir lo que se prefiera. Consideramos que nuestro papel era ayudar a una persona en una situación difícil. Según tengo entendido, no tenía muchas opciones: o dejar el país o… Otra opción era inaceptable, por decir lo menos. Le dimos a ella, y a otros, un visado por adelantado, como medida de precaución. Esto le permitirá vivir en Lituania durante un año sin ninguna restricción. Sus hijos ya estaban aquí antes, así que es fácil justificar esto. Además, las autoridades bielorrusas no se interpusieron, sino que incluso la ayudaron a salir del país.

Los representantes del Estado lituano y también usted personalmente se refieren a Alexander Lukashenko en las redes sociales como el expresidente de Bielorrusia. ¿Es esta ahora la posición oficial de Lituania?

Se puede decir que esta es la realidad, porque no podemos reconocer las elecciones como transparentes, democráticas y libres. Espero que esta sea también la opinión general. Eso es simplemente una señal. Se trata de una declaración política para que los dirigentes cuestionados entiendan la realidad. Deben empezar a hablar con sus ciudadanos, no con bastones, sino en un lenguaje normal. Tanto más porque estos ciudadanos no piden nada especial.

En lo que respecta a la UE, ¿no le decepciona que no haya sido escuchado por sus socios de la UE el deseo de Lituania y Polonia de incluir un llamamiento oficial a nuevas elecciones en la declaración sobre la situación en Bielorrusia, además de no reconocer los resultados de las elecciones?

La Unión Europea es un mecanismo enorme y sabemos y lamentamos que algunos colegas de otros países tengan -por decirlo suavemente- motivaciones diferentes. También están los temas de Siria, Libia, los talibanes, la pandemia. Hay que hablar sobre todo eso, también sobre los refugiados.

Así que no se trata tanto de Bielorrusia como de Putin y Rusia, ¿verdad?

Sí, por supuesto, no se trata de Bielorrusia, se trata de Putin. A menudo he dicho que Rusia no es una superpotencia, sino un super problema. Perdone la expresión, pero ese es simplemente el caso. No importa en qué rincón del mundo, no solo en Europa: en todas partes se crean conflictos, fríos o violentos, como en Ucrania. Y Rusia no se moverá ni un milímetro de sus posiciones, especialmente si considera al país en cuestión como su patio trasero o su esfera de influencia, por así decirlo.

¿Y si el resultado fuera que el próximo liderazgo bielorruso se acercara aún más a Rusia? Ese estado de ánimo es bastante común en la sociedad bielorrusa.

Tomo las cosas como se presentan. Cabe recordar que los lituanos también fuimos criticados cuando levantamos las sanciones contra Bielorrusa después de que los prisioneros políticos fueran liberados allí. Estamos observando muy de cerca toda la evolución. Lo que decidan los bielorrusos es cosa de ellos. Lo importante es que esto se haga a través de un proceso democrático o por lo menos lo más democrático posible, y no con bastones.

Linas Linkevicius es un político socialdemócrata, ministro de Relaciones Exteriores de Lituania desde 2012, ex ministro de Defensa y diplomático.

Fuente. DW