Samuel Doria Medina: “Es bueno reconocer que existieron errores importantes en el Gobierno”

Fuente: El Deber Leopoldo Jose Vegas Rondon

_¿Desde cuándo se analizaba en la alianza Juntos la posibilidad de renunciar en participar en la elección?

En realidad, habíamos previsto ver un mes antes de las elecciones cómo iban las cosas; si contribuíamos, si no contribuíamos, y evaluamos esta semana eso y tomamos una decisión.

_¿Cuándo se establecieron ese plazo, al momento de conformar el binomio?

No exactamente al comienzo, pero estaba claro que el objetivo más importante era que las fuerzas democráticas puedan triunfar y que no cometiéramos el error de dividirnos. El MAS tiene un cuarto de voto en todas las encuestas, mientras que hay un 75% del electorado que no simpatizan con ese proyecto político. En todo momento estuvimos buscando como ordenar esa mayoría de ciudadanos y, precisamente, esta semana analizamos que si continuábamos con nuestra candidatura no estaríamos colaborando para que se produjera la unidad. Consideramos que era el momento para tomar decisiones. Esperamos que no seamos los únicos que demos un paso al costado, sino también los otros candidatos opositores al MAS.

_En su criterio, ¿por qué ninguno de los candidatos logra seducir al electorado?

No se tiene claramente definido quién será la persona que aglutine toda esa fuerza. En algún momento se vio que Jeanine (Áñez) era la persona capaz de lograr la unidad, incluso comenzó la campaña electoral y Jeanine tuvo un ascenso en la intención de voto. El problema es que enseguida llegó la pandemia y se juntó con la crisis económica; a partir de ese momento comenzó el descenso. También es bueno reconocer que se cometieron algunos errores importantes en el Gobierno. No estaba previsto que tuviéramos una pandemia, que se desatara una crisis, pero hemos visto que en todo el mundo la pandemia afecta a los que están en el gobierno.

_ En las mediciones que hacía el Gobierno la presidenta Áñez se encontraba en un pico alto de popularidad, incluso hasta la entrega de los bonos en abril, pero después se produjo el caso los respiradores. ¿Este hecho la afectó?

Fue una suma de factores. La presidenta tomó acciones rápidas cuando se detectaron los casos de posible corrupción, pero por lo visto no fueron suficientes para demostrar que ella no estaba encubriendo a nadie, como ocurría con el MAS que los designaban embajadores. Acá la presidenta hizo que la justicia actúe, destituyó a los funcionarios involucrados, pero aparentemente no fue suficiente para la población.

_Después de la ruptura de la alianza Juntos, ¿apoyará a algunos de los candidatos que siguen en carrera?

Nos hemos retirado y vamos a apoyar al que pueda hacerle frente al candidato del MAS. Hemos resignado nuestra participación en esta elección para que exista un bloque que ofrezca alternativas distintas al pasado.

Es fundamental que el próximo presidente cuente con mayoría en la Asamblea Legislativa, de lo contrario habrá ingobernabilidad. Tampoco es bueno contar con los dos tercios porque hemos visto que se cometen muchos abusos y errores.

_¿Cuáles son los posibles escenarios en caso de que el MAS gane o pierda la elección?

Está claro que si vuelve el MAS habrá revanchismo, incluso si uno analiza las propuestas presentadas por su candidato no son adecuada porque hablan de aumentar los impuestos. Por eso tomamos la decisión para que se logre el camino que se inició en noviembre del año pasado.

_ Evo Morales dijo que de ganar el MAS las próximas elecciones, al día siguiente estará en Bolivia. ¿Qué implica eso?

Con esa declaración se ve mucho más claro que no existe un proyecto de renovación en ese partido, sino que están haciendo de todo para que Evo Morales vuelva al país.

¿Qué medidas económicas pensaba tomar usted si legaba a la Vicepresidencia?

Existe una crisis coyuntural como efecto de la crisis económica mundial. En Bolivia atravesamos otro problema económico más importante que es el fin de la era del gas y de la exportación de materias primas.

El próximo gobierno tendrá la oportunidad de diversificar la economía, de salir de la explotación de las materias primas. El Gobierno de Jeanine Áñez ha dado pasos importantes para aumentar la producción agrícola, de alimentos. Nuestra principal propuesta consistía en impulsar un cambio en la matriz productiva, además de diversificar la economía, que es nuestro principal problema en el país.