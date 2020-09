Samuel Doria Medina: “La pandemia ya se está yendo, pero puede volver”

La Paz, 2 de septiembre de 2020.- Para el candidato vicepresidencial de la Alianza Juntos, Samuel Doria Medina, Bolivia ya pasó lo peor de la pandemia y las próximas semanas serán mejores que las anteriores, las que les sigan serán mejores que aquellas, y así sucesivamente, “excepto si cometemos el error de permitir una recaída o un nuevo brote”.

El también economista basa esta afirmación en su análisis de las cifras de contagios que se presentan diariamente en el país. “Si nos fijamos, la velocidad de duplicación de la cantidad de casos ha disminuido mucho, sobre todo en el oriente. Los nuevos casos diarios, que en algún momento llegaron a ser hasta el 5% de los casos totales, ahora son menos del 1% de estos”, explicó. Pidió que los bolivianos sean responsables y mantengan el distanciamiento social y la cancelación de las reuniones públicas, para que no haya un rebrote y no se despilfarre el esfuerzo realizado en los meses pasados.

“Ha habido miles de fallecidos y todavía habrá más, pero en términos relativos hemos resistido sin que se produzca caos en ningún momento. La observación de unos periodistas del New York Times de que la cifra de muertos en realidad no es 5.000 sino 20.000 es un bulo. Bolivia no es el país más golpeado por la pandemia, gracias a Dios. No fue así, porque cuando parecía que las cosas se descontrolaban en una ciudad u otra, se tomaban medidas, se resolvían los problemas más urgentes y las cosas volvían a su cauce”, señaló Doria Medina.

El líder de Unidad Nacional destacó la reacción de la comunidad de médicos, enfermeros y salubristas, la cual actuó primero con debilidad, pero luego lo hizo con un conocimiento y compromiso crecientes. “Los médicos y los enfermeros, los administrativos de los hospitales, perdieron el miedo a la enfermedad y, conforme pasaba el tiempo, aprendieron a lidiar con ella de mejor manera, pese a las debilidades que existieron y que siguen existiendo, que son características del sistema de salud que heredó este gobierno de transición, que pasará a la historia como el que más recursos en salud ha invertido en menos tiempo”, declaró el candidato.

“La presidenta Jeanine Añez ha entregado más de 500 respiradores en todo el país, ha habilitado más de 1.000 camas hospitalarias, casi el triple de las que antes se habilitaban en un año, ahora tenemos 42 hospitales Covid-19 en todo el país y 405 nuevas camas de terapia intensiva”.

Para Doria Medina, la primera prioridad del nuevo gobierno que se forme a fines de este año tiene que ser la salud. “Se debe cambiar el sistema de salud pública desde los cimientos; cambiar las competencias de los poderes públicos, la relación entre distintos servicios, y garantizar la transparencia y la responsabilidad de las decisiones y los gastos”, señaló.