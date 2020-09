Samuel Galindo confirma denuncias de Fabol contra el seleccionador Farías

Fuente: lostiempos.com

El volante del club Always Ready Samuel Galindo asegura que las denuncias realizadas por la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol) en contra del director técnico de la Selección Nacional, César Farías, son reales y fue esta la respuesta que dio a Fifpro (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales), cuando fue llamado para declarar sobre el caso.

Fabol denunció de manera oficial que el estratega venezolano Farías habría llamado a los jugadores nacionales para informarles que si acaban las medidas asumidas por Fabol para exigir el pago de los salarios y otras exigencias, no serían convocados a la Selección.

Al respecto Galindo le aseguró al El Deber que el vicepresidente de Always Ready, Andrés Costa, le informó que Farías lo llamó para comunicarle que tanto él, como Fernando Saucedo, no serían convocados a la Selección porque obedecieron la protesta Fabol.

“Farías pudo decir no me gusta cómo juega Samuel o tengo otro jugador en su puesto, pero argumentar que no nos convoca por temas políticos, no me parece justo. ¿Dónde está la ética?”, asegura Galindo, quien sostiene que Costa tiene las pruebas sobre esta conversación. “Fernando ya lo vio, yo todavía. Tengo mucha bronca”, dijo.

La denuncia de Fabol señala también que “varios de los futbolistas fueron contactados por Fabián Nelson Mendoza, representante legal y socio de la empresa 360 Invictus SRL, que mantiene una estrecha relación con el director técnico Farías, varios de esos futbolistas aceptaron la representación propuesta porque les garantizan la convocatoria a la Selección Nacional».

Esta denuncia fue enviada por Fabol a la Federación Boliviana de Fútbol, en la que también sostienen que se pretendió extorsionar a los jugadores que fueron parte de empresa a renovar su vínculo, caso contrario no serían convocados a la Selección.

Sobre este tema Galindo señaló que: “Fabol sigue investigando porque hay casos como el de Moisés (Calero) que sí fue chantajeado. Le dijeron que si no renovaba con la agencia deportiva que es muy allegada a Farías no iba a ser convocado y fue lo que pasó”.

Fabol también pidió que la denuncia sea remitida al Tribunal de Disciplina Deportiva de la FBF, y así se inicie el proceso contra el técnico de la Verde y al representante de los futbolistas, además no descartan acudir al Comité de Ética de la FIFA, al igual que la justicia boliviana.

Ni la FBF ni el seleccionador Farías se han referido sobre estas denuncias. Mientras tanto el trabajo de la Verde continúa en la ciudad de La Paz, con miras a los primeros partidos de las Eliminatorias Sudamericana.