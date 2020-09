Samuel: «Voy a gastar todo lo que sea necesario para que ganemos»

El candidato a vicepresidente de la alianza Juntos, Samuel Doria Medina, no quiso detallar a cuánto asciende el presupuesto que invertirá en la campaña electoral, pero lo que sí dijo es que gastaría lo necesario para que junto con Jeanine Áñez ganen las elecciones previstas para el 18 de octubre.

“No, no es posible porque todavía no he visto el total de lo que he gastado y lo que voy a gastar; pero voy a gastar lo que sea necesario para que ganemos”, dijo en el programa En Portada.

Doria Medina también justificó los ataques a sus adversarios electorales en actos oficiales.

“Todos atacan a la presidenta, hasta de lo que cocina. Cuando ella ha dado su palabra sobre temas que le han generado indignación como el tema de la pedofilia, o como el caso del señor Mesa que cuando hay conflicto desaparece y aparece en las redes solamente para criticar, ella ha dado también su voz, ha emitido una opinión y claramente ha dicho no voy a hacer campaña, entonces si hay un acto oficial después ha hablado con la prensa o en su discurso ha hecho un comentario, no me parece que esté mal”, aseguró tras ser consultado sobre los ataques de la presidenta y candidata hacia el Movimiento Al Socialismo y al candidato Carlos Mesa.

Dijo que no había punto de comparación entre lo que hacía Evo Morales y lo que hace Jeanine Áñez.