Alcaldía cruceña clausura casa de citas tras el accidente en el que falleció un niño de 12 años

Fuente: Unitel

La Alcaldía de Santa Cruz clausuró el local nocturno conocido como ’23’ que vecinos denunciaron no dejó de funcionar pese a las restricciones de la pandemia y de cuyas instalaciones salió en estado de ebriedad el sujeto que atropelló a un niño de 12 años provocando su muerte e hirió a otros dos menores.

Dos guardias municipales fueron delegados para quedarse en lugar para evitar que se intente reabrir el mismo y se precintó la puerta para impedir el ingreso de personas.

El secretario de Seguridad Ciudadana del municpio de Santa Cruz, Carlos Méndez, llegó hasta el lugar, ubicado en la zona de la Radial 19 y Cuarto Anillo, para proceder a la clausura y aseguró que al interior encontraron bebidas alcohólicas, pero no gente.

«La clausura es definitiva. En el tiempo de la pandemia no hemos recibido ninguna denuncia, pero sí rondamos por el lugar a veces están con las puertas cerradas, no permiten entrar. Por ley no podemos saltarnos la barda sin orden fiscal», dijo.

El abogado Joadel Bravo que representa a la familia de la víctima pidió a la Alcaldía que controle más el funcionamiento de este tipo de locales que ponen en riesgo a la ciudadanía ya que de ahí salen personas en estado de ebriedad que pueden cometer varios crímenes.

«No puede ser que un lenocinio a orillas del cuarto anillo funcionan 24 horas y peor ahora que estamos en restricciones. La Municipalidad que regule estos antros porque exponen a los menores de edad incluso a violaciones», señaló Bravo.