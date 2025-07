«El timo de Epstein»: Trump carga contra los demócratas ante la presión para publicar archivos

Fuente: https://actualidad.rt.com

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha cargado contra el Partido Demócrata ante la presión ejercida para que se publiquen archivos relacionados con el caso del magnate financiero Jeffrey Epstein, mediante una publicación realizada este miércoles en su cuenta de Truth Social.

«¡Los demócratas de izquierda radical han vuelto a dar en el blanco! Al igual que con el falso y totalmente desacreditado ‘dosier Steele’, los 51 agentes de ‘inteligencia’ mentirosos, el portátil del infierno, que los demócratas juraron que procedía de Rusia (¡No, procedía del baño de [el hijo del expresidente Joe Biden] Hunter Biden!), e incluso la propia estafa de Rusia, Rusia, Rusia, una historia totalmente falsa e inventada utilizada para ocultar la gran derrota de la deshonesta Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016, estas estafas y engaños son lo único en lo que los demócratas son buenos«, escribió.

En este sentido, indicó que ellos no son buenos gobernando, no son buenos en política y no son buenos eligiendo candidatos ganadores, añadiendo que, a diferencia de lo que sucede con los republicanos, se mantienen unidos como el pegamento.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Izquierda lunática»

«Su nueva estafa es lo que siempre llamaremos el timo de Jeffrey Epstein, y mis antiguos seguidores se han tragado esta ‘mierda’ [sic] con anzuelo, sedal y plomo. No han aprendido la lección, y probablemente nunca lo harán, incluso después de haber sido estafados por la izquierda lunática durante ocho largos años», criticó.

Asimismo, aseguró que, pese a que quizás ha logrado en seis meses en el poder más que cualquier otro mandatario en la historia del país norteamericano, lo único de lo que está hablando la gente, «con el fuerte empuje de las noticias falsas y los demócratas hambrientos de éxito», es acerca del caso Epstein.

«Dejen que estos débiles sigan adelante y hagan el trabajo de los demócratas, ni se les ocurra hablar de nuestro increíble y sin precedentes éxito, ¡porque ya no quiero su apoyo! Gracias por su atención a este asunto. ¡Haganos grande de nuevo a EE.UU.!», concluyó.

El caso Epstein: contradicciones y nuevos detalles

Al inicio de su segundo mandato, el presidente Donald Trump prometió desclasificar documentos clave del caso Epstein, figura central de uno de los escándalos más controvertidos en el país norteamericano. Sin embargo, las primeras divulgaciones solo incluyeron información ya conocida públicamente. Desde entonces, se han producido extrañas contradicciones en el manejo de la investigación por parte de las autoridades, lo que ha avivado las teorías de conspiración y generado malestar en parte del movimiento MAGA.

El aspecto que causó más polémica fue la ausencia de la lista de clientes del empresario, que, según la fiscal general Pam Bondi, en febrero se encontraba sobre su escritorio, pendiente de revisión.

No obstante, el Departamento de Justicia y el FBI negaron la semana pasada la existencia de esa lista y concluyeron que el depredador sexual Epstein se suicidó en su celda el 10 de agosto de 2019, descartando las versiones que sugieren que fue asesinado para evitar que revelara los nombres de alto perfil de sus clientes.

Como prueba, las autoridades presentaron una grabación de las cámaras de vigilancia de la celda de Epstein, pero la cinta —de casi 11 horas— mostró un salto inexplicable: el indicador pasa abruptamente de las 11:58:58 p. m. a las 12:00:00 a. m., lo que ha generado nuevas interrogantes.

A su vez, el sábado pasado, el propio Trump culpó a varios de sus opositores políticos de fabricar documentos relacionados con el caso Epstein; en particular al expresidente Barack Obama; a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton; a los exdirectores del FBI y la CIA, James Comey y James Brennan, respectivamente; así como a miembros de la administración de Joe Biden.