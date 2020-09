Santa Cruz: Angélica Sosa dialogará con los carroceros “hasta el amanecer”, pero no modificará la norma

Fue tajante. Hoy, en rueda de prensa, Angélica Sosa afirmó que se está reuniendo con algunos integrantes de la asociación de carroceros para escuchar sus demandas y llegar a una solución. Sin embargo, fue firme: no se modificará la ley que prohíbe el uso de caballos para la tracción de carrozas y advierte decomisos desde el 19 de agosto.

“Les pedimos (a los carroceros) que busquen otras formas de transporte modernas. Que no exploten y maltraten a los animales. Y puedan seguir desarrollando su labor sin dañar al medio ambiente”, manifestó la alcaldesa interina de la ciudad. Indicó, además, que estas carrozas generan casi 4.000 microbasurales y afirmó que la Ley 1.314 no será modificada. “No vamos a permitir más maltrato animal”, completó.

Sosa acotó que conversará con los trabajadores de las carrozas “si es posible hasta el amanecer para llegar a un consenso”. Pero, dijo que, tomar la Alcaldía no es la forma adecuada.

Ayer, la Asociación de Carroceros protestaba en las céntricas calles de Santa Cruz de la Sierra y llegaba hasta el Concejo Municipal y al edificio central de la Alcaldía. “Pedimos a la señora Sosa que no se encierre en cuatro paredes, que salga a las calles y vea en qué estado están los animales. Los que maltratan animales son los que no están en una asociación y no por una persona vamos a pagar todos”, indicaba una de las voceras, María Trinidad Cariachi.

Los trabajadores indicaban que tienen propuestas al respecto. Otro de los rostros visibles, Marcelo Parada, aseguraba que han realizado análisis de sangre y que vacunaron y desparasitaron a sus animales. Sostuvo que cuentan con personería jurídica y que desean sentarse en la mesa del diálogo.