Se mueven las aguas electorales: Tuto «coquetea » con Camacho

En un reciente tuit, el candidato a la presidencia de Libre 21, Jorge Tuto Quiroga, citó a Fernando Camacho, postulante de Creemos, en un mensaje sobre la reelección presidencial. En otro tuit agradeció al excívico por liderar la recolección de firmas en defensa del 21F.

Una fuente cercana a Libre 21 confirmó que “hay conversaciones” respecto a una eventual alianza y considera que hay una “excelente atmósfera”. No obstante, subrayó: “Hasta que no se concrete, no se concreta, pero de que están hablando, están hablando”.

La afinidad comenzó a vislumbrarse cuando en el programa En la Frater, de Pablo Fernández, el 9 de julio, Quiroga fue consultado por uno de los participantes sobre si “¿hay posibilidad todavía de algún tipo de alianza y con quién, y con quién no se aliaría?”. El candidato de Libre 21 respondió, entre otras cosas, que hay principios que no comparte. “El hacer una campaña desde el Gobierno es lo que he criticado del MAS. No lo puedo hacer por principio”, expresó.

Luego, el líder político agregó: “…Entendiendo la magnitud del desafío, sí te puedo decir que hay dificultades económicas, sanitarias de reforma institucional, que creemos que tenemos respuestas claras, pero hay un tema central: hay que garantizar que nunca más vuelva el MAS… y si me preguntas, en ese marco, con quien duermo tranquilo de que va a tener es consistencia: con Luis Fernando Camacho”.

Cuando se conoció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) fijó la fecha de audiencias para tratar el tema de la reelección, entre las personas a las que Quiroga agradeció estuvo Camacho.

“Corte IDH fija audiencias para 28-30 Sept sobre la reelección presidencial indefinida. Ahí estaremos, defendiendo que Bolivia dijo NO y ser tirano no es DDHH. Gracias Iván Duque y Andrés Pastrana por presentar opinión consultiva. Gracias Luis Fernando Camacho por firmas del pedido”, tuiteó el 15 de agosto.

Camacho, cuando era presidente del Comité Pro Santa Cruz, lideró la recolección de 500 mil firmas por la defensa del 21F. El 22 de mayo de 2019, el ahora candidato por Creemos entregó las rúbricas al presidente de Colombia, Iván Duque, a quien solicitó que eleve una consulta ante la Corte IDH sobre si la reelección indefinida es un derecho humano.

El 29 de agosto, Tuto citó a Camacho en otro tuit, en el que además instó a los demás candidatos a que se pronuncien sobre el tema de la reelección.

“Luis Fernando Camacho rechaza reelección presidencial en Bolivia. En 1964 nos dejó 18 años sin democracia; con el MAS, 14 años de autoritarismo y latrocinio; el 2020 dañó la transición. Por eso, en ene-feb planteamos eliminarla. Somos dos, es hora que se pronuncien otros candidatos”, tuiteó Quiroga.