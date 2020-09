Según encuesta: 72% dispuesto a cambiar su voto para que no vuelva el MAS

72% dispuesto a cambiar su voto para que no vuelva el MAS

Fuente: Unitel

La encuesta de Ciesmori para la red Unitel consultó sobre la posibilidad de que aquellos votantes que no simpatizan con el Movimiento Al Socialismo puedan cambiar su voto y apoyar a otro candidato para evitar que el partido azul regrese al poder.

Ante la pregunta: ¿Estaría dispuesto a cambiar su voto para evitar que el MAS gane las elecciones? El 72% dijo que sí, mientras que un 24% señaló que no. Un 4% no sabe o no responde.

Para entender estos datos recordemos la intención de voto de los candidatos en la encuesta difundida hace una semana: Luis Arce del MAS 26.2%, Carlos Mesa de CC 17.1%, Jeanine Áñez de Juntos 10.4%, Luis Fernando Camacho de Juntos 6.9%, el resto de candidatos 7.3%; mientras que la suma de indecisos, voto secreto, votos blancos y nulos es 32.1%.

Ricardo Paz (CC): «Ese 70% que puede cambiar su voto para evitar que el MAS vuelva significa voto útil, voto inteligente y la gente volverá a concentrar su voto en la opción más seria para el país».

Iván Arias (Juntos): «La frase que acuñamos o nos unimos o nos hundimos sigue teniendo sentido. Ese 72% que cambiaría el voto para evitar el regreso del MAS es una llamada de atención para todos los partidos, tiene que buscar unidad y eso no significa bajarse»