Seis equipos de Bolivia, listos para reiniciar el torneo Apertura

Todo apunta a que el reinicio del torneo Apertura se dará en octubre. El Gobierno nacional ha dado el visto bueno a esta sugerencia, con la condición de que se cumplan los protocolos de bioseguridad aprobados. Bolívar, Wilstermann, The Strongest, Oriente Petrolero, Royal Pari y Guabirá ya están trabajando y piensan en sacar ventaja con el buen estado físico de sus futbolistas.

El conjunto celeste de La Paz fue el primero en volver a los entrenamientos, lo hizo el 31 de julio. Mientras que el aviador se reencontró en una concentración cerrada dos días después. Los dos equipos se enfocan en sus partidos por la Copa Libertadores y llegarán con ritmo futbolístico al campeonato local, ya que debutarán en el internacional el 15 y el 16 de este mes.

El tercer club del país en poner primera fue el verdolaga. El martes 11 de agosto y en pequeños grupos, San Antonio volvió a albergar su trabajo. Después lo hizo The Strongest que va completando su plantilla poco a poco, pues ocho de sus futbolistas están concentrados con la selección boliviana.

Los últimos en retornar a sus actividades fueron el inmobiliario y el azucarero. Kalomai y Celina, respectivamente, fueron testigos de la satisfacción que mostraron los futbolistas al reencontrarse con sus compañeros y sus respectivos cuerpos técnicos.

Blooming, Real Santa Cruz y Nacional Potosí tienen los protocolos de bioseguridad aprobados, pero todavía no volvieron a trabajar. Municipal Vinto, Real Potosí y Always Ready tienen el aval de la Sociedad Boliviana de la Medicina del Deporte, pero todavía no han hecho oficial la emisión de la resolución biministerial.

San José y Aurora no han informado si es que dieron los primeros pasos para retornar al trabajo.