Sergio Choque afirma que «está bien» anular decreto que autoriza quemas

Incendios en la Chiquitania. / Archivo

Fuente: Página Siete

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, (MAS) consideró este miércoles que “está bien” la anulación del Decreto Supremo 3973, que autoriza la quema para la ampliación de la frontera agrícola en los departamentos del Beni y Santa Cruz, anunciada por la presidenta Jeanine Áñez como una medida para frenar incendios en la Chiquitania.

“(La abrogación del DS 3973) por un lado está bien, pero por otro está mal, si bien (la autorización de quemas) contamina el medioambiente y es el Gobierno a través del ministerio del área tiene la obligación de controlar esta situación”, sostuvo Choque.

Más temprano, la presidenta Áñez anunció la anulación de la norma, dictada el 8 de julio de 2019. “Trabajamos con todo para frenar incendios en la Chiquitania. En las próximas horas tendremos declaratoria de emergencia y abrogación del decreto de Evo que autorizaba quemas. Los bolivianos sabemos enfrentar crisis. Tenemos coraje y hemos aprendido. Vamos a frenar los incendios”.

El DS 3973 y otras tres leyes, promulgadas entre el 2013 y 2019, durante el gobierno de Evo Morales, buscan la ampliación de la frontera agrícola y el año anterior el incendio afectó a más de tres millones de hectáreas, en la Chiquitania. Este año en la misma área, el fuego ya destruyó 400 hectáreas. La Gobernación de Santa Cruz ya declaró estado de emergencia por esta situación.

El diputado Choque afirmó que “está mal” que el Gobierno deje sin efecto el DS 3973 porque el país no contará supuestamente con espacios para la producción de alimentos. “También afecta en la producción agrícola, ya no va a haber espacios de ese tipo de alternativas, también tiene que buscar (alternativas) el Gobierno para paliar, equilibrar esta situación a fin de no afectar el consumo de productos hacia la población”.

El presidente de la Cámara de Diputados, controlada por el MAS, también se mostró abierto a poder revisar o anular leyes que el gobierno de Evo Morales promulgó entre 2013 y 2019, los que pretenden generar espacio para la agricultura o ganadería después de la quema de bosques en Santa Cruz y Beni.

“Estamos totalmente abiertos si es que el Gobierno nos manda ese tipo de iniciativas (cambios o derogación de leyes) y son totalmente fundadas podemos revisar, pero, reitero el Gobierno tiene que garantizar de que exista suficiente cantidad de tierras para producir y alimentar al pueblo boliviano”, dijo Choque.

La presidenta Añez confirmó que en las próximas horas abrogará el DS 3973 y se trasladará hasta la Chiquitania para verificar los trabajos de control de incendios. “Nuestra casa se nos está incendiando y nosotros estamos para trabajar, y por ello en las próximas horas vamos a presentar un nuevo decreto de abrogación de (la norma) que aprobó Evo Morales y que provocan este tipo de incendios”, ratificó.