Shairi Arredondo enfrenta acusaciones de «estafa» tras escándalo en el Miss Venezuela 2020

La influencer Shairi Arredondo no solo está siendo duramente criticada en redes sociales por la pregunta que realizó a una de las candidatas del Miss Venezuela en donde invalidó su concepto de amor propio debido a que se había hecho algunas operaciones, ahora también ha salido a la luz que ha sido acusada de estafadora por distintas personas.

Es la chef María Antonieta González Picó quien está realizando las denuncias de diferentes personas en Instagram desde hace ya varios meses en donde aseguran que la conocida Miss Lemon dejó sin dinero cuando estas la buscaron para que fuera participe de algún emprendimiento. Estas acusaciones se pueden apreciar en el Instagram de la denunciante, en sus sección de historia destacadas titulada «servicio público».



González afirmó que no pensaba parar en su campaña contra la que se ha convertido en la más polémica jurado del Miss Venezuela 2020, a pesar de que recibió varias amenazas, puesto que, aunque ella no pudo ser estafada, sí recibió muchos testimonios de otras personas que lo fueron y necesitaban ayuda como ella la tuvo.

View this post on Instagram A post shared by Venezolanos En chile (@venezolanosenchile69) on Sep 21, 2020 at 7:14pm PDT

Ella dijo: “Esto ha sido inmenso, un caudal de denuncias y amenazas también de parte de personas. No me van a callar, no tengo miedo en lo absoluto, miedo me da callarme, seguir dejando que personas como esta sigan haciendo de las suyas en Venezuela”.

Hasta el momento, las denuncias contra Shairi van en aumento, además de las declaraciones anónimas en redes sociales, donde no solo se ha ganado calificativos de “poco profesional” o “mente cuadrada” sino también de “estafadora”. Sin embargo, la asesora de modas no se ha pronunciado al respecto.

A continuación, algunas experiencias de las personas que la acusan de estafa: