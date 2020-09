Sin Bolivia ni Venezuela, Conmebol decide que la Eliminatoria no va en octubre

Campeones

lunes, 14 de septiembre de 2020 · 13:49

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

La Eliminatoria Sudamericana no comenzará en octubre. Esa fue la decisión del consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que se reunió este lunes de forma virtual. Con una votación de 7-1, los presidentes de las federaciones y asociaciones de la región definieron postergar la clasificatoria. Se informó que Bolivia y Venezuela no fueron tomados en cuenta porque aún no tienen presidente.

“Hoy la votación para jugar las Eliminatorias salió 7-1 en contra. Hay uno solo que votó positivo: Brasil. El resto, votaron todos negativo. No votaron Venezuela ni Bolivia porque tienen que definir todavía a los presidentes de las federaciones», informó Hernán Castillo, periodista deportivo de TNT Sports.

La reunión de la Conmebol entró en cuarto intermedio. Según Fernando Czyz, otro profesional de ese medio, los directivos sudamericanos “le hicieron algunos pedidos a la FIFA porque la intención de la Conmebol es salvar las Eliminatorias, por lo menos la doble fecha de noviembre. La intención es tener la garantía de la FIFA de que en noviembre los clubes van a ceder a los jugadores y de esta manera no tener que posponer todo hasta 2021”.

La FIFA busca pasar la Eliminatoria para el año próximo y ofrecer una ventana de tres partidos en lugar de dos. Bolivia debía visitar a Brasil el 8 de octubre y cinco días después (13) debía recibir a Argentina.