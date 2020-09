Sin cuórum, el consejo de la División Profesional convocado por Blanco fue suspendido

Cerca de las 10:30, el director ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Javier Peralta, empezó a llamar lista a los asistentes al Consejo de la División Profesional convocado por el presidente reconocido por un amparo constitucional, Robert Blanco. En la reunión virtual solo estuvieron presentes Bolívar, Wilstermann, Oriente Petrolero, Blooming, Royal Pari, Guabirá y San José.

Blanco suspendió la reunión porque solo asistieron delegados de siete clubes profesionales y dio paso a un foro para escuchar sus inquietudes. La transmisión se realizó mediante la página de la Universidad del Fútbol – Santa Cruz y los interesados pudieron presenciar el intercambio de opiniones.

Dardo Gómez representó a Bolívar, Gróver Vargas a Wilstermann, Ronald Raldes a Oriente, Juan Alfredo Jordán a Blooming, Pablo Chávez a Royal Pari, Rafael y Ronald Paz a Guabirá y Serapio Humerez (miembro del Tribunal de Honor) a San José. En el club orureño también hay dos cabezas, Huáscar Antezana asegura que sigue siendo el máximo representante.

Los siete dirigentes que respondieron a la convocatoria coincidieron en que el torneo Apertura se debe reiniciar lo antes posible. Además, destacaron que se hubiera disputado el clásico cruceño amistoso. Fue el primer paso para mostrar que existen las condiciones necesarias para que el balón pueda volver a rodar en el país. “Los presidentes de Blooming y de Oriente Petrolero se merecen un aplauso porque demostraron que, si trabajamos bien y honestamente, podemos volver al fútbol sin ningún problema”, destacó Vargas.

Sobre la fecha para que retorne el campeonato, Lázaro Ferreira, de Royal Pari, expuso que podría ser el 24 de octubre y concluiría el 23 de diciembre. La propuesta será socializada con el resto de clubes que no asistieron a esta reunión.

Le enviarán una carta a la FBF y a su comité ejecutivo para que The Strongest, Always Ready, Aurora, Real Potosí, Nacional Potosí, Real Santa Cruz y Municipal Vinto den a conocer su posición sobre el reinicio de la temporada 2020. Blanco les pidió que no la dirijan a él. «No quiero que sea un pretexto», indicó.

“Siempre he buscado la unidad y lo seguiré haciendo. Se viene una nueva era en el fútbol boliviano, con personas que quieren hacer el bien por este deporte”, añadió, en la cita virtual de este lunes.

Sobre los derechos de TV, Blanco dijo que mantiene contacto con tres empresas que se presentaron a la licitación que lanzó Marcos Rodríguez y su comité ejecutivo. “Dos de ellas quieren mejorar el monto económico que presentaron a esa licitación”, informó.