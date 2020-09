Sobre su futuro político, Angélica Sosa dice que está dispuesta a seguir

Monica Salvatierra

Angélica Sosa es alcaldesa interina desde el 1 de abril de este año, cuando Percy Fernández pidió su primera de tres licencias.

Ella estuvo en el programa ¡Qué semana!, de EL DEBER Radio, y habló de la ciudad, de los planes con el BRT, de la salud del alcalde y del futuro político.

_¿Cómo está Santa Cruz de la Sierra en el mes cívico departamental?

La ciudad capital está con muchas perspectivas de mejorar. Venimos de una pandemia, de una época de sufrir, pero siempre hemos estado al frente. Septiembre es un mes donde renace el cruceño, Santa Cruz se levanta y estamos en una acción permanente en favor de la población, para buscar soluciones, siempre dando la recomendación de que seguimos en pandemia.

Hemos estado en una meseta (de contagios) en septiembre. Santa Cruz se comportó a la altura. Hemos venido desde julio preparando esta nueva normalidad, hay que adaptarnos a esta nueva realidad. Septiembre nos da cierto respiro. Pero no hay que levantar los brazos

_¿Cuáles son los principales resultados de las encuestas realizadas por la Alcaldía?

El 75% de la población no ha tenido coronavirus, contra un 23% que sí. Hacemos notar que el Plan 3.000, donde hemos tenido mucho desorden, un 30% de la población ya se contagió de Covid-19; un 34% en el distrito 12, de Los Lotes, donde algunas personas no creían que existía la enfermedad.

Durante el mes de septiembre vamos a seguir con las brigadas médicas porque hay un 75% de habitantes que aún no se ha contagiado. En distritos como el 1 (zona de Equipetrol o Sirari) solo el 13% ha tenido; en el distrito 2 (zona de Hamacas) un 20% ha sufrido la enfermedad.

En este momento hay un 40% de ocupación de camas en los centros del primer y segundo nivel. Los centros albergues tienen ocupación del 1%, por eso esas camas van a reforzar los hospitales. Es importante que la población sepa que no debe bajar la guardia con el uso de barbijo, de lentes y desinfección de manos.

_¿Qué tan blindados estamos ante la inminencia de una segunda ola del Covid-19?

Santa Cruz de la Sierra tiene una buena capacidad hospitalaria. Hay 96 edificios de primer y segundo nivel, nos ha dado la posibilidad de entregar tres hospitales a la gobernación para que ellos refuercen.

Ha sido importante trabajar de la mano, haber hecho fuerza común. Hay 3.500 funcionarios de salud solo en Santa Cruz de la Sierra, de 2.800 que eran. Puedo decir que estamos mejor.

Esto ha servido para que estos seis meses nos unamos los alcaldes (de la región metropolitana) para hacer políticas comunes. La ciudad está mejor.

En este momento, el 80% de las personas asintomáticas se queda en casa y hacemos seguimiento mediante una aplicación web.

_Crece la informalidad por el desempleo, ¿eso le plantea un problema a la Alcaldía?

Nos plantea un desafío, de que haya proyectos para la ciudad. De un POA de casi 3.500 millones de bolivianos ha caído a 2.600 millones; hemos disminuidos gastos y alquileres. Hicimos la ley Santa Cruz se levanta, para pedir financiamiento a través de organizaciones internacionales. Esto va a generar 220.000 empleos, porque vamos a poner en los documentos base de contratación de obras que se emplee a gente del sector y esa es una forma de reactivar.

_¿Bajo qué condiciones contrae créditos?

Estos créditos tienen 10 años de gracia, al 0,87% de interés, son créditos concesionales que han tenido proceso de dos o tres años. Son para el Plan de Resiliencia, de luminarias, de recuperar la costanera del Piraí. Es un plan metropolitano.

_¿El endeudamiento es consecuencia de la pandemia?

No. El ingeniero Percy Fernández junto con el Concejo Municipal hemos hecho muchas gestiones para que se logren, ya que para cualquier financiamiento se necesitan dos o tres años. Es una forma de reactivar la economía. Además, tenemos la Ley de Asociación Público-Privado que permite que vayamos a tener pavimentación en 100 kilómetros en los barrios. Hay otras licitaciones en las que los privados dan dos años de gracia y desde el tercero se inicia el pago. Nadie para su empresa.

–Usted es criticada por quienes piensan que se está endeudando a las próximas gestiones, ¿qué dice al respecto?

Estas leyes no las hace Angélica Sosa, estoy de (alcaldesa) interina, están aprobadas desde hace dos años. El endeudamiento tiene una dinámica que determina que los intereses van a comenzar a pagarse después de 10 años.

_¿Cómo avanza el BRT?

Hubo dos ensayos. Están acondicionando la operación y para eso tienen 60 días. Hasta noviembre ellos (los operadores) tienen que adecuar. Son colectivos muy cómodos, de 90 pasajeros, con aire acondicionado, con internet, con cámaras de vigilancia, con capacidad para personas con sillas de ruedas, incluso viene con la protección para que el chofer no tenga contacto con el pasajero.

_¿Los choferes están capacitados?

El chofer del bus al que me subí anoche era un muchacho joven, estudiante de Ingeniería Mecánica. Fue impresionante lo bien que lo hicieron. En noviembre debe estar el resto de la flota, son 30 buses en el primer anillo. Estamos entusiasmados. La ciudad invierte en el sistema, en la ruta, en la modernización del cobro a través de una tarjeta digital y el operador provee las flotas de buses. El precio se mantiene en Bs 2.

En lo que va del año y el año que viene estará el eje norte sur, desde la frontera con Warnes hasta Palmasola en la zona sur. Esto atravesará el centro y es parte de la primera etapa. Jica va a financiar la segunda etapa, que es todo el segundo anillo, con los ejes este y oeste, desde Cotoca hasta el final de la avenida Roca y Coronado.

_ ¿Desde cuándo operará?

El 24 de septiembre a las 14:00 vamos a largar las cuatro flotas, donde podrán subir los vecinos en la etapa de prueba. Serán 60 días de pruebas permanentes. Los operadores dicen que van a transportar gratuitamente a la gente, no van a cobrar. Después de 60 días viene el resto de los buses y se hará el recorrido por dos bolivianos como precio del pasaje.

_¿Cuándo saldrán los otros micros del primer anillo?

Eso va a mejorar a partir de noviembre. Todo el resto de la flota que permanece en el primer anillo va a tener rutas alternativas, pero no podemos seguir con el caos en el primer anillo, donde cada hora se mueven más de 50.000 pasajeros. Los otros carriles van a ser exclusivos para vehículos particulares y taxis, mientras que en el carril del BRT se desarrollará el transporte público masivo.

_ ¿Y el régimen salarial de los choferes?

La ley garantiza el derecho constitucional laboral. Los choferes trabajaban más de 16 horas, no tenían AFP, no tenían seguro. En esta ley pedimos las condiciones para los choferes, con seguros. Incluso para arrancar han exigido un seguro de vida, que lo vemos correcto. Si hay un chofer con buenas condiciones de trabajo, usted tiene las garantías en el transporte público.

_¿Están resueltos todos los problemas con el sector del transporte?

Hay un grupo de un sector de trufis, pero se les ha dado nuevas rutas. En esta ciudad a nadie se está dejando sin trabajo. Hay mucho por ir a los barrios. No es una taza de leche. Pero tenemos la fe de que vamos a hacerlo por la población.

_¿Cómo está la salud del alcalde?

El alcalde, como toda persona de más de 65 años y con todo derecho a proteger su salud, pidió tres licencias. Está en su casa. Tiene 81 años. Nuestro alcalde es diabético y está bien. Tengo periódicamente relación con él, le informo de todo. Él se está cuidando.

Él puede volver en el momento que vea adecuado, porque es el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, pero en este momento tiene una licencia aceptada por el Concejo. Al presidir el Concejo y ser parte de Santa Cruz Para Todos fui elegida alcaldesa interina por unanimidad del Concejo. Soy parte del equipo de ese gran alcalde. En este momento él se encuentra en su casa.

_¿Cuál es su condición actual?

Está bien de salud. El alcalde sufrió una caída, tuvo una operación de emergencia, le pusieron una prótesis, estaba bien. Inclusive todo marzo estuvo trabajando. Y él decide el primero de abril tomar una licencia. Él es de 81 años y entonces el alcalde se está cuidando. En medio de esto, hubo un dengue, nunca tuvo Covid-19, como mucha gente decía; eso lo hizo estar en la clínica, pero ahora está bien, en su domicilio.

_¿Le expresó el alcalde cuándo regresará?

Seguramente lo va a hacer en el momento que lo vea adecuado. Voy a seguir colaborándolo, soy muy cercana al alcalde, pero es una situación que depende del propio alcalde. Seguramente retornará en el momento que lo vea necesario y que no corra riesgo su salud. Nos guiamos bajo su liderazgo, bajo planes que han tenido años de desarrollo.

_¿Cómo está llevando el interinato?

Siempre he trabajado. Estoy acostumbrada a trabajar, soy parte del equipo de un hombre que le dedica 24 horas al día. Tengo mucha responsabilidad, pero soy parte de un equipo. Puedo decir a Santa Cruz que me dedico muchas horas, de lunes a lunes, siempre he trabajado así, pero con muchas ganas y tomando decisiones.

_ ¿Cuál es el futuro político suyo y de Santa Cruz para Todos?

Sobre las elecciones nacionales, en Santa Cruz para Todos somos una agrupación ciudadana departamental. No estamos participando en la elección nacional. Por ahora, nos dedicamos a trabajar por la población. Vendrán las elecciones subnacionales. En enero tomaremos una decisión. Por supuesto que vamos a participar en las elecciones subnacionales. Nuestras bases elegirán al mejor hombre o a la mejor mujer para postular a la gobernación o a la alcaldía. Pero aún no estamos hablando de eso.

Yo sí puedo indicar que estoy disponible, estoy dispuesta. Siempre voy a pensar en grande, en Santa Cruz. En este momento nos ocupa la gestión. Tengo el doble de responsabilidad al ser la alcaldesa interina. Solo decirle al vecino que confíe, que hacemos nuestro mejor y mayor esfuerzo. Una vez salgamos de este periodo, hablaremos de nuestro futuro.

_¿Se jubilará Percy Fernández de la política?

Ningún político se jubila. El que ama la política desde el aspecto que le toque, siempre va a dar lo mejor de sí desde una candidatura o aconsejando.

_¿Qué opinión le merece que la presidenta haya bajado su candidatura?

Lo vi como un hecho de valentía. Fue valiente. Tiene todo el derecho de ser candidata, pero puso un bien mayor: Bolivia, para unir, para que haya un solo frente. Vi un hecho de valentía. Vi una persona que puso a Bolivia antes que cualquier situación personal.

_¿Coincide con la justificación de que su decisión tiene que ver con preservar la democracia?

Ella tiene valores, ha pacificado dos veces al país. Ella aboga por la democracia. También decir que haya un frente único para enfrentar a lo que la gente cree que no está bien. La democracia es aceptar al que piensa y al que no piensa como yo, sin insultos. No podemos seguir en la zozobra de que el país viva en confrontación.

Pensemos en valores y en principios. El gobernante debe ser fuerte para enfrentar una profunda crisis económica, sumada a la crisis sanitara. Debe tener todas las condiciones, que también es tener un manejo en la Cámara de Diputados y Senadores. No es manejable un país cuando se tiene un órgano deliberante en contra.

_¿Mantiene el apoyo que le manifestó a Creemos de Luis Fernando Camacho?

Nosotros le dijimos a Luis Fernando que vaya adelante. Yo no puedo influir en las bases. Lo que deseo es que el candidato que represente a Bolivia tenga respeto por todos. En este momento Santa Cruz para Todos está dedicado a trabajar. No estamos en la contienda nacional y le deseo a todos que les vaya bien.

_¿Es inexorable el traslado del poder político a la región que marca el desarrollo económico?

Qué bueno sería que tengamos un presidente o presidenta cruceño. Eso sería fabuloso, porque somos gente de trabajo, de producción, pero quien va a elegir es el pueblo y esa persona debe tener capacidad de consensuar porque todos somos Bolivia.

Debe haber conciliación entre bolivianos. Son épocas para unirnos. El mandatario debe tener esa capacidad. Y tenemos que respetar a quien sea elegido democráticamente.