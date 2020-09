«Sólo lo hacen por la maldad»: Sharis Cid criticó a revista que la señaló por la ruptura del matrimonio de Arturo Peniche

La actriz se refirió a la publicación como un acto de violencia de género en contra de las mujeres del espectáculo

Sharis Cid niega ser la culpable de la separación de Arturo Peniche y su esposa

La actriz Sharis Cid se pronunció en contra de la revista TVNotas luego de que publicaran un reportaje en donde atribuían la separación entre Arturo Peniche y Gabriela Ortiz, quienes anunciaron su separación luego de 40 años de matrimonio. Cid dijo que se trata de un acto de violencia contra su persona y contra muchas mujeres que son difamadas por la prensa.

Cid dijo al programa de espectáculos Ventaneando, que se encuentra muy molesta por el reportaje de la revista antes mencionada y dijo que se trata de un ataque directo contra su familia pero sobre todo de un acto de violencia, no sólo contra ella y Gabriela, sino que es parte de un ejercicio repetitivo contra las mujeres del espectáculo en general y que habría una respuesta contundente por su parte:

Es un tema que nos afecta a todos. Ya no nos podemos quedar calladas como mujeres; hay que proteger a la mujer y la violencia contra la mujer. Basta que se me difame así. Yo no sé quién me odia tanto. Somos una familia que nos queremos y nos amamos. Lo único que puedo decir es que no crean todo, esto no se va a quedar así

El reportaje hacía alusión a unos supuestos celos que supuestamente fueron causados por un coqueteo y que habría sido la causa de una escena de celos de Gabriela contra Arturo, y apuntó a que otra de las causas de la supuesta escena de celos fue que Sharis paseó en bikini. Esta fue la causa, no sólo de la molestia de la familia sino de otras mujeres que salieron en defensa de Cid, como la conductora Flor Rubio, del programa Venga La Alegría, quien dijo que ella habló con Arturo Peniche y con la familia:

Es una mentira, personalmente hablé con Arturo Peniche sobre esta circunstancia. Es una absoluta mentira. Él no está dispuesto a dar ningún tipo de declaración para desmentir una situación que es absolutamente falsa. Conversé anoche también con Sharis Cid, que ella está feliz, acompañando a su hija Kristal que está a punto de tener un bebé este año, ella está ocupada en otras cosas

Además Sharis dijo que para ella, la familia involucra tanto a los Peniche como a los Cid, y que no le parece justo que una revista diga eso y acusaron que ni siquiera citaron a una fuente o mostraron evidencia al respecto, por lo que hizo un llamado a todas las mujeres para que se pronuncien en contra del manejo incorrecto de información y a cuidar la intención de las publicaciones:

Desde el día en que Kristal se casó con Brandon para mí es una familia. Gracias a Dios… es un chisme estúpido; no tiene ni pies. No tiene ni pies, ni cabeza, sin fundamentos, es una vileza. Levanto la voz por todas las mujeres del mundo, porque no es justo que se siga tratando a la mujer de esta manera. Es violencia contra la mujer

Cid fue muy contundente con su mensaje al decir que se trata de un tema de género y que afortunadamente le tocó en un momento de mucha felicidad y de mucha unidad familiar ya que ese tipo de temas podrían causar graves daños y sugestiones en una persona que se encuentre en una situación complicada. Sharis puso como ejemplo el caso de Xavier Ortiz, el ex Garibaldi que se quitó la vida en su casa de Jalisco, mientras pasaba por momentos difíciles debido a problemas económicos y de salud:

Porque yo soy una mujer fuerte (…) Y levanto la cara y me agarro de la mano de Dios pero si no fuera fuerte y no tuviera esta familia ta hermosa, tú no sabes. Como lo que pasó con mi querido amigo Xavier Ortiz, no sabe si por una nota como esta puedo llegar a tirarme al piso. No tienen idea de lo que pueden llegar a lastimar o lo que pueden llegar a hacer con una nota como esta

Fuente: infobae.com