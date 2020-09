Solo seis de ocho partidos accedieron a la propaganda en el canal estatal

Cada spot dura menos de 30 segundos y deben tener espacio por tres minutos cada día

Marco Antonio Chuquimia Huallpa

Fuente: El Deber

De ocho partidos que pueden difundir su propaganda a través de Bolivia Tv solo seis entregaron sus spots. Según el seguimiento a las emisiones del canal estatal, los partidos que presentan a sus candidatos son CC, Juntos, Libre 21, MAS, PanBol y ADN. No se emite la propaganda de FPV y Creemos.

Según el reglamento de campaña y propaganda del Tribunal Supremo Electoral (TSE), los partidos empezaron a difundir el contenido de sus spots el 6 de septiembre. Los partidos pueden renovar el contenido de los mismos, pero deben enviar los nuevos contenidos con cinco días de anticipación.

La ronda de propaganda electoral en medios estales la abre CC, con el candidato Carlos Mesa que es la misma que preparó para el lanzamiento de su campaña. Los cuatro puntos de su estrategia para enfrentar la crisis de salud, las cámaras de vigilancia en los policías y la lucha contra la corrupción.

Pese a la renuncia pública que hizo conocer la candidata de Juntos, Jeanine Áñez, el spot que enviaron sigue vigente y en su presentación se compromete a luchar contra la pandemia y fortalecer la economía, “y ustedes ya me conocen cuando me comprometo honro mis compromisos”, cierra el spot presidencial, aunque ella ya no es parte de la carrera electoral .

Le sigue el spot del expresidente, Jorge Tuto Quiroga quien habla del “corazón verde digital” que se convirtió en el eje central de su campaña, también menciona la tarjeta “pitita” y la lucha por la justicia contra el narcotráfico y la corrupción.

El MAS, tiene como protagonista al candidato presidencial, Luis Arce quien se declara autor del modelo económico social comunitario y recuerda que la nacionalización de empresas y la inversión pública produjo el crecimiento del país y asegura que Bolivia necesita un nuevo despegue.

El penúltimo partido que presenta su propaganda es PanBol, que proclama a Feliciano Mamani como candidato presidencial y solo realiza una convocatoria a la unidad del país. Luego aparece su candidata vicepresidencial, Ruth Nina que tiene el mayor segmento. Es el único partido que tiene un spot de 30 segundos con sus dos candidatos.

Finalmente, participa la candidata de ADN, María de la Cruz Bayá bajo el viejo lema adenista, “La patria primero” y señala su disposición a trabajar contra la corrupción y el narcotráfico. Esta candidata es la única que no tiene un acompañante de fórmula.