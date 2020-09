Susana Seleme: Creo que el ataque a Mesa es inútil

Fuente: Página Siete / La Paz

La analista política Susana Seleme calificó de estrategia errónea la actitud que han asumido los candidatos de atacarse entre ellos y dejar “tranquilo” al candidato del MAS Luis Arce. La analista dijo, en el programa En Portada de Página Siete, Los Tiempos y Asuntos Centrales, que el partido de Evo Morales es el “enemigo” a vencer en las próximas elecciones generales.

¿Qué implica el resultado de las encuestas en las que aparecen primero Luis Arce (MAS), segundo Carlos Mesa (CC), tercera Jeanine Añez (Juntos) y cuatro Luis Fernando Camacho (de Creemos)? ¿Cuál es la lectura que tiene de lo que puede pasar el próximo 18 de octubre (día de los comicios generales)?

Con esos datos, lo más probable es que haya una segunda vuelta. Pero hay datos más preocupantes, sobre los que no saben por quién votarán, suman más del 30% y pueden pasar (a apoyar) a uno de ellos. Puede pasar cualquier cosa con ese porcentaje de indecisos, porque esos votos pueden irse a cualquier candidato y lo que esas encuestas provocan es que dejan en mayor incertidumbre a la población.

¿Qué piensa de la estrategia de Jeanine Añez de atacar al MAS y a CC?, ¿la beneficia o le juega en contra?

Creo que el ataque a Carlos Mesa es inútil, porque van a fracasar como lo hicieron el año pasado, con el ataque de Óscar Ortiz a Carlos Mesa. El único enemigo al que hay que atacar en Bolivia es a Evo Morales. En realidad, no es a Morales, es a su partido y a su candidato. ¿Vieron a su candidato (Arce) haciendo campaña? De vez en cuando lo veo en redes sociales (…) En Bolivia ha desaparecido la política, como intervención entre dos, tres o varios candidatos en una entrevista.

Jeanine Añez no habla (con otro candidato), Carlos Mesa no habla con nadie, Camacho no habla con nadie (si van a una entrevista), pero eso sí, todos se echan (entre sí) con rayos y centellas como si fueran el enemigo, y a Evo Morales, que es un canalla (…) y a su candidato (Arce), que gastó la plata como le dio la gana, los dejan tranquilos.

Eso desde mi punto de vista es la política más errónea que podrían asumir, y eso Bolivia se los va a reclamar y a cobrar centavo a centavo.

¿Qué pasa con el candidato Carlos Mesa? No sube en las encuestas. ¿Dónde está la falla en la estrategia electoral?

Como no tengo pelos en la lengua le voy a ser muy sincera, (Mesa no sube en las encuestas) porque no propone cosas realmente como políticas de Estado.